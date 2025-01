Ogłoszono przetarg na modernizację linii kolejowej Białystok–Ełk

3 stycznia, 2025

Fot.: Ernest Wójcik Fot.: Ernest Wójcik

Rozpoczyna się największy w historii polskiej kolei projekt modernizacji linii kolejowych. Ogłoszony przetarg na przebudowę trasy Białystok–Ełk o wartości około 6 miliardów złotych zapowiada znaczące usprawnienia w podróżowaniu oraz rozwój infrastruktury kolejowej.

Szybciej i nowocześniej

Modernizacja linii kolejowej skróci czas podróży z Białegostoku do Ełku z obecnych 80 minut do zaledwie 55 minut. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły osiągać prędkość do 200 km/h, a cała linia będzie dwutorowa i w pełni zelektryfikowana.

– To element Rail Baltica, międzynarodowego projektu łączącego Morze Północne z Bałtykiem, obejmującego Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, a docelowo także Finlandię – podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Prace na szeroką skalę

Inwestycja obejmie modernizację 100 km linii kolejowej, w tym przebudowę ośmiu stacji i 10 przystanków. Pasażerowie skorzystają z nowoczesnej infrastruktury, w tym systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz komfortowych peronów dostosowanych do współczesnych standardów.

Piotr Wyborski, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zapowiada zakończenie prac w 2029 roku:

– Modernizacja tej linii to nie tylko usprawnienia w ruchu kolejowym, ale także kompleksowe inwestycje w infrastrukturę miejską.

Zmiany w Białymstoku

W ramach projektu w Białymstoku powstaną nowe rozwiązania infrastrukturalne. Kładka piesza na przedłużeniu ul. Wrocławskiej zostanie zastąpiona przejściem podziemnym pieszo-rowerowym. Ulica ks. J. Popiełuszki zostanie rozbudowana do układu dwujezdniowego z tunelem pod torami kolejowymi. Stacja Białystok Bacieczki zmieni lokalizację, bliżej Al. Jana Pawła II.

Znaczenie międzynarodowe

Modernizacja linii Białystok–Ełk to ważny krok w rozwoju połączeń międzynarodowych w ramach Rail Baltica. Inwestycja przyniesie korzyści zarówno pasażerom, jak i rozwojowi regionu, czyniąc podróże szybszymi, bardziej komfortowymi i przyjaznymi środowisku. (ew)