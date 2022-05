Ogłoszono laureatów Podlaskiej Marki 2021

Maj 12, 2022

fot. Mateusz Duchnowski/ UMWP fot. Mateusz Duchnowski/ UMWP

Uroczysta gala odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Po raz pierwszy od dwóch lat przy pełnym udziale publiczności wręczono gospodarcze nagrody województwa podlaskiego.

Wyróżnienia przyznano w dziesięciu kategoriach tj. produkt spożywczy, użytkowy, inwestycja, odkrycie, wydarzenie, kultura, społeczeństwo, do których kapituła nominowała 30 firm, produktów, przedsięwzięć i innowacji, spośród blisko 150 nadesłanych zgłoszeń.

Konkurs odbył się po raz osiemnasty, aby docenić różne przedsięwzięcia realizowane w regionie.

– Podlaskie to kraina, która rozciąga się od ostatniej dziewiczej puszczy na Starym Kontynencie, aż po krystalicznie czyste i wciąż dzikie jeziora Suwalszczyzny, z bogactwem natury, którego zazdrości nam cały świat. Podlaskie to także region przedsiębiorczych ludzi, z ambitnymi celami, którzy mają pomysły i chcą je pokazywać innym. Dlatego samorząd województwa podlaskiego stara się dostrzegać idee przyszłości, wspierać je i mówić o nich, jak najgłośniej. Takie są od lat główne cele Podlaskiej Marki – mówi marszałek Artur Kosicki.

W kategorii produkt użytkowy zwyciężył krem odżywczy firmy 4 szpaki.

Za najlepszy produkt spożywczy kapituła uznała marcinek hajnowski z Pracowni Tortów Cukrowe Fantazje.

W kategorii biznes nagrodę dostało centrum wystawiennicze Pronar, za najlepszą inwestycję nagrodę otrzymało miasto Łomża za Halę Kultury.

W nowej kategorii marka bez barier nagrodzono dr Macieja Oksztulskiego, pierwszego w Polsce niemówiącego autystę, który na Uniwersytecie w Białymstoku obronił doktorat z nauk prawnych. Podziękowania wygłosił za pomocą syntezatory mowy.

– Cieszę się niezmiernie, że społeczeństwo z coraz większą empatią angażuje się w inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami i autyzmem. Wszystkie wyrazy uznania, które do mnie spływają dają nadzieję na pomyślność działań, które podejmuję i będę podejmował na rzecz autystów i ich bliskich. (…) Przy wsparciu innych osób uda się zmienić świat na lepsze.

W kategorii społeczeństwo wygrało miasto Białystok, doceniono działania Muzeum Pamięci Sybiru.

– Nasze Muzeum Pamięci Sybiru jest niemowlęciem, skończy dopiero osiem miesięcy, i zostało bardzo ciepło przyjęte przez wszystkich. To przesłanie, które niesie, aby człowiek człowiekowi nie gotował takiego losu stało się niezwykle aktualne z uwagi na wojnę w Ukrainie. Dlatego też, należy przypominać, że trzeba dbać o swoje dziedzictwo kulturowe, historyczne, ale również należy pielęgnować człowieczeństwo i przypominać, że to człowiek jest najważniejszy i że człowiek człowiekowi powinien być przyjacielem, a nie wilkiem. Nasze przesłanie pokój i miłość – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W kategorii projekt 4.0. nagrodzono Politechnikę Białostocką i Klaster Obróbki Metali za Laboratorium Smart Education 4.0.

– Bardzo serdecznie chciałby podziękować za to wyróżnienie. Mam nadzieję, że to laboratorium będzie służyło nie tylko studentom, ale i pracownikom naszych podlaskich firm – mówił dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB.

– Chcemy zwrócić uwagę, że to laboratorium powstało dzięki temu, że 111 firm, nie tylko z naszego województwa, współpracuje z samorządem, ale też co jest najważniejsze ten projekt ma mieć kontynuację. On ma być rozwinięty, jako projekt strategiczny ma trafić do każdego powiatu naszego województwa – mówił prezes klastra Sebastian Rynkiewicz.

Mucha na Dziko wygrała w kategorii kultura za produkcję filmu „Czarna Dama”, w którego realizację byli zaangażowani artyści i twórcy z regionu, także sama akcja filmu działa się w województwie podlaskim.

– Za realizacją tego przedsięwzięcia stała rzesza ludzi, którzy poświęcili wiele miesięcy, a nawet lat swojego życia, żeby ten film powstał i to przede wszystkim nagroda dla tych wszystkich ludzi. Serdeczne dzięki. Skro zrobiliśmy już jeden film, chcemy robić kolejne rzeczy. Chcemy aktywizować tzw. podlaską kinematografię, dlatego założyliśmy Stowarzyszenie Bardzo Dziki Wschód. Stowarzyszenie będzie zajmowało się rozwojem podlaskiej kinematografii. Wkrótce usłyszycie o tym projekcie więcej – mówił Hubert Buharewicz z Muchy na Dziko.

Wydarzeniem roku została Biesiada Miodowa w Kurowie organizowana przez Narwiański Park Narodowy.

Honorowym Ambasadorem Województwa Podlaskiego został sportowiec Wojciech Nowicki.

– Nie jestem z branży biznesowej, naukowej, kulturalnej, ale sport też jest doceniany. Chciałbym podziękować za to, że mam możliwość reprezentowania Białegostoku, regionu, jestem z tego bardzo dumny – mówił Wojciech Nowicki.

Tytuł Ambasadora Podlaskiej Gospodarki zdobył Podlaski Klub Biznesu. (ea)