Odkrywanie tajemnic parków i trawników – spacer etnobiologiczny

Wrzesień 6, 2022

źródło: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia źródło: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia

Jakie gatunki drzew i krzewów można zobaczyć w zakątkach Białegostoku? Czy są to tylko mlecze, pokrzywy, trawa, zielska i chaszcze? Na te pytania możemy poznać odpowiedź w najbliższą sobotę (10.09) na spacerze po białostockiej florze.

Przechadzkę poprowadzi dr inż. Dan Wołkowycki – biolog, etnobotanik i pracownik Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. Autor publikacji: „Szata roślinna Białegostoku” nazwie i wskaże nie tylko gatunki poznanych roślin, ale ich właściwości i zastosowania.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Aby poznać dokładną lokalizację spaceru i wziąć w nim udział, należy odpowiedzieć na 3 pytania:

1) Co to jest płonka?

2) W białostockich parkach i ogrodach NIE rośnie: A) jaśmin, B) kasztan, C) akacja?

3) Jakie drzewo liściaste ma szyszki?

Odpowiedzi należy przesłać na: stow.dziedzictwopodlasia@gmail.com. Spacer rozpocznie się o 10:00. (uk)