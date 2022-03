Od środy będzie można ubiegać się o dotacje na inicjatywy społeczne

Marzec 21, 2022

Młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o dotacje w wysokości pięciu tysięcy złotych w konkursie Podlaskie Lokalnie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku.

W sumie budżet konkursu wynosi 125 tysięcy złotych.

– Cieszymy się, że możemy ogłosić nowy nabór. Podmioty, czyli młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, w których jest co najmniej trzech pełnoletnich mieszkańców województwa, mogą w nim aplikować o wsparcie lokalnej inicjatywy społecznej, która ma angażować tę społeczność do wspólnego działania i prowadzić do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – wyjaśniał Adam Kozłowski z Fundacji Instytut Suwerennej.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w środę (23.03) i potrwa do 13 kwietnia. Po dwóch tygodniach od zakończenia naboru zostaną podane wyniki.

W zeszłorocznej edycji konkursu dotacje przyznano na warsztaty dla młodzieży, szkolenia dla seniorów czy na organizację wydarzeń sportowych. (ea)