Od fotografii do fotomontażu komputerowego. Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego w Ratuszu

Luty 3, 2022

W białostockim Ratuszu trwają przygotowania do wystawy fotografii autorstwa Zdzisława Beksińskiego. Zdjęcia, które będzie można oglądać już od 11 lutego, pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku.

Na wystawie zobaczymy ponad 60 fotografii, z czego 50 to fotografie czarno-białe, z wczesnego okresu twórczości Beksińskiego, czyli lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Pozostałe prace to komputerowe fotomontaże, z około dziesięciu ostatnich lat twórczości artysty.

Zdzisław Beksiński urodził się w Sanoku 24 lutego 1929 r., a zmarł tragicznie 21 lutego 2005 r. w Warszawie. W latach 1947 – 1952 studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej. Po ukończeniu studiów odbył kilkuletni nakaz pracy, mieszkając w Rzeszowie i Krakowie. W 1955 r. powrócił do Sanoka, pracując jako projektant w Sanockiej Fabryce Autobusów. Beksiński na początku swojej artystycznej drogi dał się poznać jako fotografik, nieco później jako rzeźbiarz, grafik i malarz.

Wernisaż wystawy „Zdzisław Beksiński – od fotografii do fotomontażu komputerowego” zaplanowano na piątek, 11 lutego o 18.00. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 18 kwietnia, od wtorku do niedzieli w godz. 10.00 – 17.00. (mt)