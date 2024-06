Obowiązkowe polskie prawo jazdy u kierowców taksówek na aplikację

18 czerwca, 2024

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Od poniedziałku (17.06) wszyscy kierowcy taksówek na aplikację muszą już posiadać polskie prawo jazdy. Zmiana zasad ma poprawić bezpieczeństwo przewozu osób i ułatwić pracę policji.

– W aplikacjach taksówkowych często kierowcami są obcokrajowcy, którzy nie posiadają takiego dokumentu. Pośrednio były przez to osobami bardziej anonimowymi, a także bardziej skłonnymi do lekceważącego podejścia do przepisów ruchu drogowego. W przypadku wykonywania transportu drogowego taksówką przez kierowcę nie posiadającego wydanego w kraju prawa jazdy zastosowanie znajdzie grzywna wysokości 2000 zł – mówi z-ca naczelnika Wydziału Inspekcji Jarosław Lesiuk z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

W przypadku kontroli kierowca taksówki na aplikację bez polskiego prawa jazdy, nie będzie mógł kontynuować zarobkowego przewozu osób zatrzymanym pojazdem. (hk)