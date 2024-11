Obchody 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Pałacu Prezydenckim

15 listopada, 2024

Prezydent Andrzej Duda i abp Jakub, fot. Marek Borawski/KPRP Prezydent Andrzej Duda i abp Jakub, fot. Marek Borawski/KPRP

W Pałacu Prezydenckim odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W wydarzeniu uczestniczyli Prezydent wraz z Małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą, oraz przedstawiciele duchowieństwa i wiernych Kościoła Prawosławnego, z abp. Sawą na czele.

Prezydent Duda w swoim przemówieniu podkreślił historyczne znaczenie uzyskania autokefalii przez Kościół Prawosławny w Polsce, które miało miejsce 13 listopada 1924 roku. Zaznaczył, że dążenia do niezależności kościelnej sięgają 1791 roku, kiedy to duchowni w Pińsku po raz pierwszy podjęli starania o autokefalię. „Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku te starania zostały ponowione i zakończyły się uzyskaniem od patriarchatu konstantynopolskiego autokefalii dla Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 13 listopada 1924 roku” – przypomniał Prezydent.

Wkład Kościoła Prawosławnego w historię Polski

Prezydent wyraził również wdzięczność za wkład Kościoła Prawosławnego w budowanie postaw patriotycznych oraz za opiekę nad wiernymi, w tym nad uchodźcami z Ukrainy. „Dziękuję za to, co Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny wniósł do Rzeczypospolitej, do historii Rzeczypospolitej, również w znaczeniu wychowawczym, również w znaczeniu obrońców Rzeczypospolitej, których groby znaczą tak wiele miejsc w Polsce i na świecie” – powiedział Andrzej Duda.

Symboliczne gesty i odznaczenia

Podczas uroczystości Prezydent przekazał na ręce metropolity Sawy prawosławny Ewangeliarz oraz flagi państwowe RP z okolicznościowym przesłaniem dla diecezji Kościoła Prawosławnego w Polsce. W uznaniu za pracę dla dobra Cerkwi i bliźniego, Andrzej Duda został odznaczony Orderem Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny I stopnia, najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Znaczenie języka liturgicznego i kultury

Metropolita Sawa podkreślił znaczenie jubileuszu dla Kościoła Prawosławnego w Polsce, nawiązując do historycznych wydarzeń sprzed stu lat. Zwrócił uwagę na rolę języka liturgicznego w kształtowaniu kultury i tożsamości narodowej. „My, prawosławni, zachowaliśmy tę kulturę świętych Cyryla i Metodego po dzień dzisiejszy” – zaznaczył metropolita. W uroczystości wziął udział także abp Jakub, metropolita diecezji białostocko-gdańskiej. (AJ)

Obejrzyj retransmisję uroczystości z okazji 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.