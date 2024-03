Nowoczesne Centrum Kształcenia Zawodowego powstało przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku

12 marca, 2024

Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSE w Białymstoku, fot. Hanna Kość Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSE w Białymstoku, fot. Hanna Kość

Doskonalenie zawodowe i praktyczna nauka zawodu – temu ma służyć Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, które powstało przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

Warunki do nauki w 8 zawodach zbliżone są do rzeczywistego środowiska pracy.

– Centrum to 23 pracownie: 6 elektrycznych, 6 elektronicznych, 6 informatyczno-programistycznych, dwie teleinformatyczne, dwie graficzne oraz jedna do obróbki ręcznej – mówi Anna Niczyporuk, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. – To sala konferencyjna na 198 miejsc, stref odpoczynku dla uczniów. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jego powierzchnia użytkowa to 4272 m2.

Uczniowie podkreślają, że centrum jest bardzo nowoczesne, dzięki czemu przydatne w praktycznej nauce zawodu.

– Sale są dobrze wyposażone i dostosowane do wielu zajęć technicznych. Tutaj będą się odbywały zajęcia techniczne, które odbywały się wcześniej w innym centrum kształcenia praktycznego, które nie było tak nowoczesne i tak dobrze dostosowane. Tutaj stanie mamy dużo nowego wyposażenia, w tym silnik i przekaźniki, aparatura. Uważam że jest to dosyć potrzebne, bo wszystko się zużywa, a nowe możliwości, które dają nam wyposażenie tego CKP jest dosyć fajne – mówią uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

Zespół Szkół Elektrycznych od wielu lat współpracuje z Politechniką Białostocką.

– To jest jedna ze szkół, które wychowują najwięcej kandydatów na studia w Politechnice Białostockiej na różne kierunki, poprzednio głównie na Wydział Elektryczny, teraz również, a może nawet przede wszystkim na Wydział Informatyki – zapewnia prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju uczelni. – Oprócz tego patronujemy wielu imprezom, które się tu odbywają. Także te związki są od wielu lat naprawdę bardzo silne i ta współpraca na wielu płaszczyznach będzie, powinna i musi być kontynuować.

Centrum Kształcenia Zawodowego powstało w ramach projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”, którego wartość to 40 mln złotych. W ramach niego wdrożono również innowacyjne programy i metody nauczania oraz wprowadzono dodatkowe staże i praktyki zawodowe dla uczniów. (hk)