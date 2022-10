Nowoczesna karetka dla Śniadecji w Białymstoku

Październik 10, 2022

Nowoczesna karetka COVID dla Szpitala Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, fot. A. Topczewska Nowoczesna karetka COVID dla Szpitala Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, fot. A. Topczewska

Szpital Wojewódzki im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ma nowoczesny ambulans, dofinansowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będzie służyć do transportów między SOR a pozostałymi oddziałami szpitala. Koszt pojazdu to ponad 500 tys. złotych.

– 450 tys. złotych otrzymaliśmy z budżetu województwa, a całkowity koszt ambulansu to 550 tys. złotych. Nasz SOR to jeden z dwóch największych oddziałów w województwie podlaskim. Ta nowoczesna kartka typu S (specjalistyczna), wyposażona jest w taki sprzęt jak karetki ratunkowe. Będzie służyć do transportów między SOR a pozostałymi oddziałami szpitala – mówi dyrektor szpitala wojewódzkiego Cezary Nowosielski.

– Karetka wyposażona jest m.in. w defibrylator najnowszej wersji, nosze transportowe, krzesełko na systemie płozowym, w sygnały dźwiękowe, świetlne i pneumatyczne. Będą też pompy infuzyjne do transportu pacjentów w cięższym stanie. Ambulans ma również ogrzewanie, które może przez całą dobę zapewnić zadaną temperaturę – wylicza jeden z sanitariuszy.

Zdaniem wojewody Bohdana Paszkowskiego „Śniadecja” otrzymała karetkę w ramach funduszy covidowych dla podlaskich szpitali. – Poszczególne placówki same określały, jak chcą wykorzystać dofinansowanie do walki z covidem i realizować inwestycje. Szpital wojewódzki zdecydował, że zakupi karetkę z wyposażeniem – wskazuje wojewoda. – Przeznaczyliśmy na ten cel prawie pół miliona złotych. Sprzęt będzie wzmocnieniem w zakresie ratownictwa i transportu medycznego.

W Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego ponadto trwa remont oddziału urologicznego i ortopedycznego. Zakończenie prac jest przewidziane jeszcze w tym roku, a w pierwszym kwartale 2023 roku oddziały ponownie mają być otwarte. (at)