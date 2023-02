Nowi honorowi ambasadorowie Politechniki Białostockiej

21 lutego, 2023

Honorowy-Ambasador-PB, Bal Absolwenta-fot. Maciej Giedrojc-Juraha/Politechnika Białostocka Honorowy-Ambasador-PB, Bal Absolwenta-fot. Maciej Giedrojc-Juraha/Politechnika Białostocka

12 osób – inżynierów innowatorów, prezesów firm, czy mistrzyni sportu dołączyło do grona Honorowych Ambasadorów Politechniki Białostockiej. Nowi honorowi ambasadorowie podczas Balu Absolwenta Politechniki Białostockiej odebrali oryginalne statuetki projektu prof. Jarosława Perszki.

Honorowi Ambasadorowie są wizytówką Politechniki Białostockiej. Swoim zaangażowaniem, dokonaniami i postawą dbają o dobre imię Uczelni i są ambasadorami marki Politechniki Białostockiej.

– Tytuł Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej przyznajemy naszym wybitnym absolwentom od 2018 roku, ale po raz pierwszy odbyła się gala pod hasłem „Politechnika łączy pokolenia” – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Ambasadorowie to nasi wspaniali absolwenci, którzy odnieśli sukcesy krajowe i międzynarodowe, którzy rozsławiają Politechnikę Białostockiej w kraju i za granicą.

Galę i pierwszy w historii Uczelni Bal Absolwentów przygotowało Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej. – Zależy nam na tym, żeby osoby, które ukończyły uczelnię już dawno, a dzisiaj otrzymały tytuły honorowych ambasadorów, były inspiracją dla tych młodych ludzi, którzy bronili się właśnie teraz, którzy niedawno zdobyli tytuł inżyniera – wyjaśnia ideę uroczystości Mateusz Adaszczyk, kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami.

Wśród nowych Honorowych Ambasadorów pojawił się między innymi dr inż. Adam Zagórecki. Od razu po studiach w ówczesnym Instytucie Informatyki Politechniki Białostockiej robi karierę w branży informatycznej w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. – Mieliśmy wielu wizytujących nauczycieli akademickich obcokrajowców, co dało nam bardzo dobry wzgląd w to, co dzieje się na świecie – wspomina studia w Politechnice Białostockiej dr inż. Adam Zagórecki. – Zawsze staram się wracać na Politechnikę i, jeżeli jest okazja, dawać tutaj wykłady, czy tworzyć atmosferę, warunki do współpracy międzynarodowej. I podkreśla, że jego syn dziś jest uczniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Dzięki studiom informatycznym w Politechnice Białostockiej swoją karierę zbudował mgr inż. Mariusz Madejczyk – dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku. – Już w czasie studiów pracowałem w branży IT, natomiast od 1998 roku związałem się z administracją rządową i od tego czasu pracuję dla rządu – mówi mgr inż. Mariusz Madejczyk. – Budujemy systemy teleinformatyczne, które zmieniają polską biurokrację, stanowiąc ją transparentną, bardziej przyjazną, szybszą, sprawniejszą. I to jest to, czym się zajmuję od początku, dzięki wykształceniu, które uzyskałem w Politechnice Białostockiej.

Honorowi Ambasadorowie starają się wspierać młodych inżynierów w ich karierze zawodowej. – Jestem jednym z seniorów w mojej firmie, czyli mam pod okiem gromadkę inżynierów – trzeba ich trochę pielęgnować – mówi dr inż. Mariusz Luto, Dyrektor Operacyjny Elektromontaż Wschód sp. z o.o.. – Mam też przyjemność wykładać na Politechnice Białostockiej w ramach studiów dualnych. Wykładam przedmioty, które nam wydają się przydatne później przyszłym inżynierom w pracy zawodowej. Oprócz tej wiedzy fachowej, którą dostarcza im Politechnika Białostocka, to jest jeszcze taka odrobina wiedzy, która jest przydatna w życiu przy realizacjach, które będą ich w życiu spotykały. Chciałbym, żeby inżynier z Politechniki Białostockiej zawsze się kojarzył z dobrą marką.

Jednym z Honorowych Ambasadorów Politechniki Białostockiej został dr inż. Krzysztof Falkowski – Członek zarządu P.P.U. MARK-BUD Sp. z o.o. w Białymstoku oraz Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Białostockiej. – Studia to początek mojej kariery, dobry start na przyszłość – mówi dr inż. Krzysztof Falkowski. – To ambicje, które można realizować w dalszym czasie. Wystarczy pracowitość, czy odrobina cierpliwości, żeby odnieść sukces.

Honorowi Ambasadorowie otrzymali statuetki zaprojektowane i wykonane przez artystę rzeźbiarza prof. Jarosława Perszko, Dyrektora Instytutu Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – Statuetka Honorowego Ambasadora Politechniki Białostockiej została zaprojektowana tak, aby przypominała o najistotniejszych wartościach związanych z ideą, którą symbolizuje – wyjaśnia prof. Jarosław Perszko. – Architektoniczna forma i materiał – beton – nawiązują do technicznego charakteru Uczelni. Godło Politechniki Białostockiej w centrum obiektu jest stemplem odciśniętym na losach ludzi związanych z Uczelnią, swoistym znakiem jakości. (jd)

Wszyscy nowi Honorowi Ambasadorowie Politechniki Białostockiej