Nowe wzory legitymacji policyjnych

Styczeń 10, 2023

Od 223 roku obowiązuję nowe wzory policyjnych legitymacji, źródło: KWP Białystok

Od stycznia obowiązują nowe legitymacje policyjne. Wyglądem zbliżone są do dowodów osobistych.

Dokumenty z napisem POLICJA zawierają takie dane jak imię i nazwisko funkcjonariusza, jego stopień oraz zdjęcie, a także unikalny niepowtarzalny ciąg cyfr, przypisany do danego policjanta.

– To bardzo dobrze zabezpieczony dokument – mówi rzecznik podlaskiej policji, podinspektor Tomasz Krupa. – To kilka różnych rodzajów zabezpieczeń, także zabezpieczenia widoczne tylko w świetle ultrafioletowym. Tak jak inne dokumenty, jak prawo jazdy czy dowód osobisty, policyjne legitymacje wydawane są na formacie z tworzywa sztucznego i tam te wszystkie zabezpieczenia są użyte, między innymi farba optycznie zmienna, tak by dokument ten nie mógł być podrobiony – dodaje podinspektor Krupa.

Nowe legitymacje policyjne będą obowiązywać do końca 2026 roku.

Warto wiedzieć, że policjant podczas legitymowania ma obowiązek podać osobie, którą legitymuje, swój stopień służbowy, a także imię i nazwisko. Powinien też podać przyczynę legitymowania, a na żądanie osoby legitymowanej także podstawę prawną ­tej czynności. Na żądanie osoby legitymowanej musi też okazać swoją legitymację. Policjant nieumundurowany podejmując jakiekolwiek czynności także musi się wylegitymować.

Za posługiwanie się fałszywą legitymacją i podszywanie się pod policjanta grozi odpowiedzialność karna. To nawet do 5 lat pozbawienia wolności. (mt/hk)