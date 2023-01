Nowe pojemniki na elektroodpady w Białymstoku

Styczeń 17, 2023

Pojemnik na elektrośmieci, źródło: UM Białystok Pojemnik na elektrośmieci, źródło: UM Białystok

W Białymstoku trwa wymiana pojemników na elektroodpady. W różnych częściach miasta stanęło już dwadzieścia nowoczesnych zbiorników. Docelowo ma być ich blisko siedemdziesiąt.

Nowe kontenery są czerwone i bardziej funkcjonalne. Trudniej też do nich się dostać. Stare, zielone pojemniki zdarza się, że są dewastowane, a ich zawartość wykradana. To wymusza naprawy, a co za tym idzie zwiększa koszty utrzymania kontenerów.

Firma odpowiedzialna za wymianę pojemników na elektroodpady będzie też odbierać duży, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. lodówki czy pralki bezpośrednio od białostoczan. Aby zgłosić chęć oddania takich dużych elektroodpadów bezpośrednio z domu, mieszkańcy mogą kontaktować się z firmą MB Recycling telefonicznie: 572 102 102 lub poprzez elektroniczny formularz. Obecnie usługa jest realizowana przez firmę na terenie Białegostoku bezpłatnie. (mt)