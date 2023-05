Program Odkrywcy Diamentów. Wsparcie otrzymają zespoły uczniowskie oraz studenci

18 maja, 2023

Wiktor Rojecki, Jakub Kokoszkiewicz, Mateusz Jakoniuk/Fot. Dariusz Piekut/PB Wiktor Rojecki, Jakub Kokoszkiewicz, Mateusz Jakoniuk/Fot. Dariusz Piekut/PB

Dwa zespoły uczniowskie oraz czterech studentów Politechniki Białostockiej zdobyło wsparcie finansowe przyznane przez Kapitułę Programu Odkrywcy Diamentów. Pieniądze będą mogli zainwestować w rozwój własny oraz realizację innowacyjnych pomysłów.

7 000 zł od Kapituły Programu Odkrywcy Diamentów otrzymał zespół FutureVision. Tworzą go tegoroczni maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku: Wiktor Rojecki, Mateusz Jakoniuk oraz Jakub Kokoszkiewicz, uczeń klasy trzeciej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Wspólnie realizują projekt o nazwie Smart Home Vision System. Zauważyli, że obecnie właściciele inteligentnych domów zarządzają ich systemem z poziomu dedykowanych urządzeń – to często piloty, panele, czy asystent głosowy. Młodzi innowatorzy idą krok dalej i chcą umożliwić sterowanie systemem smart home gestami dłoni. Ich celem jest stworzenie systemu, którego głównymi elementami będą kamery i czujniki rejestrujące ruch oraz oprogramowanie, przypisujące konkretny gest do polecenia. Do potężne zadanie, dlatego konstruktorzy podzielili je na etapy. W tej chwili starają się rozwiązać problem rozpoznawania kluczowych punktów dłoni. Próbują do swojego pomysłu dostosować funkcje MediaPipe, narzędzia już istniejącego i opartego na modelu sztucznej inteligencji. Warto dodać, że w kwietniu 2023 roku projekt Smart Home Vision System zajął drugie miejsce w podlaskich eliminacjach do Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice o tytuł Młodego Innowatora dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023. Natomiast w 2021 roku Wiktor Rojecki i Mateusz Jakoniuk jako konstruktorzy prototypu robota Xplorer, który miał przybliżać użytkownikom świat programowania, zdobyli w konkursie EL-ROBO-MECH indeks na studia w Politechnice Białostockiej.

Kolejne 6 tys. złotych trafi do zespołu Orange Aerospace. W tym przypadku ekipę tworzą pasjonaci elektroniki, lotnictwa oraz technik rakietowych. Do zespołu należą maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku: Bartosz Dąbrowski i Jakub Koniuch oraz Weronika Maciejczuk, uczennica Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Wspólnie rozwijają swoje hobby oraz chcą popularyzować modelarstwo rakietowe w Polsce. Orange Aerospace buduje model rakiety i już dwukrotnie (w 2021 i 2022 roku) otrzymywał na ten cel wsparcie Programu Odkrywcy Diamentów. Młodzi ludzie kontynuują swoje dzieło. Dzięki dofinansowaniu kupili drukarki do prototypowania pojazdu. Potem, w zbudowanej i prawie dwumetrowej rakiecie służącej do badania atmosfery, usprawnili system służący do odzyskanie pojazdu, czyli zamontowali spadochron i lokalizator. Kolejne pieniądze Orange Aerospace przeznaczą na skonstruowanie i przetestowanie rakietowego silnika hybrydowego. Mają już nawet jego projekt, który powstał we współpracy z inżynierami Polskiego Towarzystwa Rakietowego.

Wsparcie Programu Odkrywcy Diamentów w postaci stypendium otrzymało również czterech studentów Politechniki Białostockiej:

Daniel Aleksiejczuk z Wydziału Mechanicznego Alan Kondrusik z Wydziału Elektrycznego Mateusz Sumorek z Wydziału Elektrycznego Jakub Żukowski z Wydziału Elektrycznego

Daniel Aleksiejczuk otrzyma stypendium Odkrywców Diamentów po raz drugi z rzędu. Jest laureatem wielu konkursów m.in. zdobywcą II miejsca w kategorii Lego Sumo w turnieju robotów RoboGame w 2021 roku. Jest także dwukrotnym stypendystą Prezydenta Miasta Białegostoku w kategorii „innowacyjna myśl techniczna”.

Mateusz Sumorek i Jakub Żukowski w poprzednich latach korzystali ze wsparcia Programu Odkrywcy Diamentów jako członkowie zespołów konstruktorskich. Obecnie są członkami Koła Naukowego IO działającego na Wydziale Elektrycznym, w którym współtworzyli takie projekty jak:

wielofunkcyjna maszyna CNC wraz z system sterowania do obsługi urządzenia,

prototyp deskorolki elektrycznej służącej do terapii ruchowej osób niepełnosprawnych

stacja solarna do szybkiego ładowania małych pojazdów elektrycznych.

Alan Kondrusik do grona stypendystów Programu dołącza po raz pierwszy. Jest studentem trzeciego roku kierunku automatyka i robotyka. Ma na koncie kilka projektów z elektroniki. Wśród nich samochody RC – czyli zdalnie sterowane modele aut. Ich budowa to wyzwanie projektowe, a także konstrukcyjne, w zakresie elektroniki i mechaniki. Pojazdy RC zawierają zminiaturyzowane elementy w prawdziwych samochodów i potrafią rozwijać prędkość do 70 km/h. Alan podrasował swój model dokładając lustra weneckie. Ma zamiar wystartować w turniejach robotycznych w kategoriach FreeStyle.

Jak działa Program Odkrywcy Diamentów?

Program Odkrywcy Diamentów to inicjatywa Politechniki Białostockiej realizowana we współpracy z największymi przedsiębiorstwami w regionie. Wspólnie tworzą one Stowarzyszenie, które pomaga uzdolnionej młodzieży szkolnej i studentom, przyznając im fundusze na rozwijanie swoich innowacyjnych pomysłów i prezentowanie ich na arenie krajowej i międzynarodowej.

W skład Kapituły Programu Odkrywcy Diamentów wchodzą: Politechnika Białostocka, Budimex SA, Coral W.Perkowski J.Perkowski sp.k., CynkoMet sp. z o.o., Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o., Kombinat Budowlany sp. z o.o., Malow sp. z o.o., Metal-Fach sp. z o.o., Rosti Poland sp. z o.o., SaMASZ sp .z o.o., Unibep SA, Wodociągi Białostockie sp. z o.o.

Kapituła stara się wyłonić te projekty, które oferują ciekawe rozwiązania z zakresu technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania. Wszystkie zgłoszenia dokładnie analizuje i ocenia je pod względem oryginalności i innowacyjności, a następnie przyznaje kwotę dofinansowania, którą uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektów czy opłaty związane z udziałem w konkursach.

Do tej pory Stowarzyszenie wsparło finansowo już ponad 60 zespołów uczniowskich, które na swoje projekty otrzymały ponad 320 tys. złotych. Jednym z najwybitniejszych „Diamentów” był niewątpliwie Petros Psyllos, wynalazca, który był wiele razy nagradzany w najbardziej prestiżowych konkursach w Polsce i na świecie. (mr/PB)