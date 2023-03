Nowa wojewódzka instytucja kultury. Radni powołali Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie

28 lutego, 2023

W Podlaskiem powstanie nowa instytucja kultury – Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Decyzję o jego utworzeniu podjęli na ostatniej sesji radni sejmiku. Formalne powołanie instytucji i nadanie jej statutu jest konieczne do rozpoczęcia rozmów z potencjalnymi partnerami i ubieganie się o dotacje.

Będzie to miejsce nowoczesnej edukacji na temat wszystkich aspektów drewna. Instytucja będzie promowała sztukę oraz gospodarkę opartą o ten naturalny surowiec. Wstępna koncepcja przewiduje trzy obszary działalności centrum: obszar wystawienniczy, edukacyjno-naukowy oraz obszar wsparcia biznesu. Przedsięwzięcie będzie skupione wokół promowania unikalnych naturalnych zasobów Województwa Podlaskiego.

W prace zmierzające do utworzenia Samorząd Województwa Podlaskiego jest zaangażowany od 2019 r. Ideę przypieczętował sukces wystawy Xylopolis, jaką województwo wraz z partnerami zaprezentowało w październiku 2021 r. podczas Expo w Dubaju. Nowy obiekt ma być wzorowany właśnie na polskim pawilonie.

– Bogactwem naszego regionu jest drewno i las. Dlatego stoi przed nami wyzwanie: jak z tych naturalnych zasobów czerpać mądrze, jak w oparciu o nie kreować rozwój gospodarczy m.in. w sferze budownictwa, turystyki, a jednocześnie zapewnić środowisku właściwą ochronę, dbać o świadomość ekologiczną mieszkańców, wykorzystywać nowe technologie do zrównoważonego rozwoju. Chcielibyśmy, aby centrum to była instytucja pokazująca nie do końca wykorzystany potencjał naszego województwa – mówił marszałek Artur Kosicki.

Jak podkreślił, aby osiągnąć te zamierzenia, przedsięwzięcie zakłada szeroką współpracę z instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi i naukowymi, w tym ośrodkami akademickimi, a także przedstawicielami świata biznesu.

Projekt Xylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie zaprezentował radnym prof. Lech Dzienis powołany przez Zarząd Województwa Podlaskiego na pełnomocnika ds. tego przedsięwzięcia.

– Wpisuje się ono idealnie w unijną koncepcję Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli połączenia nauki z naturalnym pięknem, które mieści się w drewnie – mówił.

Jego działalność ma być skierowana do świata naukowego i przedsiębiorców. Ale nie tylko. Instytucja będzie również otwarta na różnorodnych zwiedzających.

– Takie centra budzą pozytywne emocje, a przede wszystkim są źródłem ruchu turystycznego i dochodu – dodał prof. Lech Dzienis.

Decyzja o tym, gdzie Centrum Xylopolis będzie zlokalizowane powinna zapaść w ciągu dwóch miesięcy. Rozpatrywane są trzy miejsca: kampusy Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

Partnerami w realizacji przedsięwzięcia będą m.in. Fundacja Unitalent, Instytut Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Politechnika Białostocka oraz Uniwersytet w Białymstoku. (mt)