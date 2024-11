Nowa siedziba Muzeum Wojska w Białymstoku. Wykonawca może rozpocząć prace

5 listopada, 2024

Fot. Ernest Wójcik Fot. Ernest Wójcik

To już pewne – Muzeum Wojska w Białymstoku będzie mieć nową siedzibę. Do 2026 roku placówka przeniesie się do jednego z powojskowych magazynów przy Węglowej. Przekazano już plac i budynek wykonawcy, który przeprowadzi remont i dostosuje obiekt na potrzeby muzeum.

Placówka muzealna znajdować się będzie w magazynie nr 7, w sąsiedztwie już istniejącego parku militarnego Muzeum Wojska i w pobliżu Muzeum Pamięci Sybiru.

To nowe szanse i możliwości dla placówki podkreśla Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku.

– Tutaj otworzą się nam nowe szanse, nowe możliwości i bardzo cieszymy się, że to już następuje, że dzisiaj przekazany jest plac budowy, więc te prace się rozpoczną. Dajemy sobie 2,5 roku na to, żeby się tu przenieść, natomiast z wystawami chwilę poczekamy, moim marzeniem byłoby na 60-lecie muzeum w 2028 roku zaprosić państwa do nowego muzeum, nowego kompleksu Muzeum Wojska w Białymstoku – zaznacza dyrektor Sadowski.

Jak dodał dyrektor Sadowski – nowa bryła muzeum będzie nawiązywać do historycznego charakteru otoczenia.

Obecnie Muzeum Wojska mieści się przy Kilińskiego i do dyspozycji ma 230 m2 powierzchni wystawienniczej, na Węglówce będzie to ponad 600 m2.

Koszt inwestycji to łącznie ok. 50 mln zł.