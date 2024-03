Nowa siedziba Białostockiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

18 marca, 2024

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zyska nową siedzibę i magazyn do przechowywania sprzętu. Odbywać się będą tam również szkolenia, a infrastruktura potrzebna podczas kryzysów zostanie ulepszona.

– Projekt będzie realizowany w ramach działań związanych z naszym Białostockim Obszarem Funkcjonalnym. Będą zaangażowane w to wszystkie gminy w zakresie tym, który dotyczy miasta Białegostoku. Będzie to budowa nowego budynku, który będzie całkowicie przeznaczony dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W tej chwili rozpoczynamy prace związane z projektowaniem tego budynku tak, aby spełniał on najwyższe standardy – mówi Ewa Bajdałów, dyrektor biura funduszy europejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Projekt pozwoli na skuteczniejsze przygotowanie Białegostoku i gmin do obserwowania zmian klimatu, szybkiego reagowania i niwelowania potencjalnych skutków zdarzeń ekstremalnych. (mg)