Nightskating w Białymstoku – wielki przejazd rolkarzy przez miasto

29 czerwca, 2024

W sobotę 29 czerwca, w Białymstoku odbędzie się kolejna edycja akcji Nightskating, organizowanej przez fundację „Chodź na rolki”. To już trzeci przejazd w tym sezonie, tym razem pod hasłem „Wakacje”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Teatrem Dramatycznym, skąd o godzinie 20:00 rolkarze wyruszą na 25-kilometrową trasę przez ulice miasta.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Organizatorzy zachęcają uczestników do zabrania ze sobą dmuchanych flamingów, kół ratunkowych, parasolek oraz kapeluszy, które można założyć pod kask. Trasa przejazdu została oceniona jako trudna, z uwagi na liczne wzniesienia i nierówności, dlatego uczestnicy powinni posiadać umiejętność jazdy w tłumie, nagłego hamowania oraz utrzymywania odpowiedniej prędkości.

W ramach wydarzenia, na uczestników czekają atrakcje takie jak muzyka, pamiątkowe zdjęcia oraz niepowtarzalna atmosfera nocnej jazdy przez miasto. Impreza zakończy się o godzinie 22:00. W związku z przejazdem, kierowcy muszą się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu.

Nightskating Białystok to doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu i promocji rolkarstwa. Kolejny przejazd odbędzie się we wrześniu, więc sobotnie wydarzenie będzie ostatnią szansą przed sezonem urlopowym, aby wziąć udział w tej wyjątkowej inicjatywie. (hp)