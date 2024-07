Niezapomniany wieczór muzyczny w Białymstoku: Leski i Klezmer Folk Band na Dwóch Scenach

15 lipca, 2024

Już 19 lipca w piątek, Białystok stanie się miejscem wyjątkowych muzycznych wydarzeń. W ramach cyklu Letnie Granie, na tarasie Astorii wystąpi utalentowany artysta Leski. Równocześnie, w Centrum im. Ludwika Zamenhofa, w ramach cyklu Tarasowo-Koncertowo, wystąpi Klezmer Folk Band, przenosząc słuchaczy w świat tradycyjnej muzyki klezmerskiej. Radio Akadera patronuje tym wydarzeniom.

Paweł Leszoski, znany jako Leski, to artysta, który nieustannie eksploruje nowe muzyczne przestrzenie. Jego album „MIŁOŚĆ. STRONA B” zaskoczył fanów innowacyjnym połączeniem elektrycznych dźwięków i syntezatorów z lat 80., pokazując, że Leski nie boi się wyzwań i chętnie eksperymentuje. W ramach cyklu „Letnie Granie” w Nie Teatrze, publiczność będzie miała okazję zanurzyć się w emocjonalny świat jego twórczości. Leski, od swojego debiutu z albumem „SPLOT”, zdobył uznanie zarówno fanów, jak i krytyków, zdobywając nagrodę „MATEUSZA TRÓJKI” oraz nominację do Fryderyka. Koncert na tarasie Astorii zapowiada się jako wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie słuchaczy w niezwykłą muzyczną podróż.

Klezmer Folk Band to zespół złożony z pięciu doświadczonych muzyków, którzy wywodzą się z Filharmonii Poznańskiej oraz Teatru Wielkiego w Poznaniu. Grupa specjalizuje się w muzyce klezmerskiej, której korzenie sięgają terenów wschodnich Rzeczpospolitej. Ich repertuar, bogaty w historyczne i naturalne brzmienia, przenosi słuchaczy w świat dawnych tradycji. Śpiewając zarówno w języku jidysz, jak i polskim, Klezmer Folk Band oddaje autentyczność i ducha tej unikalnej muzyki. Instrumentarium zespołu nawiązuje do tradycyjnych zespołów klezmerskich, co dodatkowo podkreśla ich wierność muzycznym korzeniom. Koncert w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w ramach cyklu „Tarasowo-koncertowo” to wyjątkowa okazja, aby doświadczyć tych niepowtarzalnych dźwięków na żywo. (hp)