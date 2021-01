Niezależni radni chcą ogłosić J. Przyłębską i J. Kaczyńskiego personami non grata w Białymstoku

Styczeń 29, 2021

Sędzia Julia Przyłębska i poseł Jarosław Kaczyński personami non grata w Białymstoku – tego chce dwóch niezależnych radnych miejskich. W tej sprawie przygotowali stanowisko Rady Miasta, które planują przedstawić na najbliższej sesji.

Wniosek radnych jest odpowiedzią na wyroku sędzi Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, która orzekła, że dotychczasowy zapis pozwalający na aborcję w przypadku ciężkiej wady płodu jest niezgodny z Konstytucją. Zdaniem radnego, autora stanowiska Macieja Biernackiego, jest to wyrok polityczny, który ma przysłonić nieudolność rządu w walce z pandemią koronawirusa.

– Grupa społeczna jaką są kobiety została instrumentalnie potraktowana, do tego, żeby odwrócić uwagę, żeby ludzie zaczęli interesować się czymś innym. W naszym przekonaniu jest to nieakceptowalne. To stanowisko jest formą wyrażenia największej, możliwej dezaprobaty przez naszą lokalną społeczność, potępienia cynizmu politycznego, bezwzględności i brutalności – wyjaśniał Maciej Biernacki.

Radny niezależny Tomasz Kalinowski dodaje, że na tak trudny temat powinny wypowiedzieć się same kobiety, w formie referendum.

– Zależy nam na tym, żeby rząd wycofał się z tego postanowienia ws. aborcji. Przejdźmy najpierw pandemię, a później zorganizujmy referendum na ten temat, bo to dotyczy kobiet a nie posłów. Nam zależy na tym, aby to Polacy się wypowiedzieli, kobiety zwłaszcza a nie politycy – mówił Tomasz Kalinowski.

Po tym jak w Dzienniku Ustaw opublikowano (27.01) wyrok TK zakazujący przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych i śmiertelnych wad płodu, w całym kraju również w Białymstoku, rozpoczęły się protesty. (ea/mc)