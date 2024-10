NieTeatr zapowiada III Dni Czeskie: Spotkanie z kulturą Czech

Dni Czeskie pozwolą zbliżyć się do czeskiego stylu bycia, pełnego subtelnego humoru, gościnności i refleksji nad życiem. W programie przewidziano liczne atrakcje – wystawy, filmy, muzykę oraz spotkania z twórcami.

Czechów lubimy za co? Za dystans do siebie, do swojej historii, poczucie humoru, znakomitą literaturę, czeskie kino, Dworzaka, Szwejka, szpital na peryferiach, Kunderę, Jozina z bazin, można by wymieniać. Wesoły język, przyjazne usposobienie i morawskie wino. Nasi sąsiedzi są nam bliscy i niemal każdy z nas zna kulturę czeską, choć może nawet nie był w Czechach. – Na konferencji zapowiadającej festiwal mówiła Dyrektorka NIeTeatru Sylwia Lubiniecka.