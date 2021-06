Niesamowita maszyna nagrodzona indeksem na Politechnikę Białostocką

Czerwiec 22, 2021

fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka

Marcin Pryliński, uczeń Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku wygrał konkurs „Niesamowita Maszyna” organizowany przez Politechnikę Białostocką. W nagrodę otrzymał indeks na uczelnię i 5 tys. złotych.

Jego „Invent – Włocławek” pokonał trzy inne zakwalifikowane do finału prace.

Jury jednoznacznie doceniło pomysłowość, stopień złożoności rozwiązania, indywidualny wkład pracy w zbudowanie maszyny, jak i stopień zaawansowania technicznego.

– To był projekt, który wykorzystywał kilka zjawisk fizycznych, a przy tym to był projekt bardzo starannie wykonany. Elementy tej konstrukcji były przez ucznia samodzielnie wykonane, na również samodzielnie skonstruowanej drukarce 3D. To jest naprawdę bardzo wysoki poziom zaawansowania technicznego finalisty. To jest bardzo dobry kandydat na studia na Politechnice Białostockiej – mówił dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

Laureatem II miejsca został projekt Droga M…iętowa, autorstwa Konrada Kubika i Jana Kuźnika z I Społecznego LO im. Zbigniewa Herberta w Częstochowie, którzy otrzymali 2 tys. złotych.

III miejsce zajął zaś zespół w składzie: Maksymilian Wajda z ZSME Tarnów, Michał Karteczka z ZSME Tarnów oraz Joszko Suchan z V LO w Krakowie. Za swój projekt Lunch Maker otrzymali w konkursie 1,5 tys. złotych.

Aby wziąć udział w zabawie, trzeba było zbudować urządzenie na wzór maszyny Rube Goldberga, w którym połączone ze sobą mechanizmy, działające na zasadzie domina, doprowadzają do końcowego, efektownego finału. Była to 4. edycja konkursu „Niesamowita Maszyna”.

Zwycięską pracę można obejrzeć tutaj. (mt)