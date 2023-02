Nieoczywista wystawa grupy Bochemia w białostockich Spodkach

15 lutego, 2023

Wystawa grupy Bochemia NIeoczywiste, fot. Jerzy Doroszkiewicz Wystawa grupy Bochemia NIeoczywiste, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Nieoczywiste” to tytuł siódmej już wystawy, przygotowanej przez artystów skupionych w grupie Bochemia, którą można oglądać w Podlaskim Instytucie Kultury.

Tym razem twórcy zmierzyli się z tematem, który przekracza sfery pewników poznawczych, schematów, społecznego konwenansu.

– „Nieoczywiste” to temat trudny i łatwy. Każdy z artystów inaczej to postrzega, dlatego też każdy z nich pod swoim obrazem umieścił sentencję tego co uważa za nieoczywiste i tego co namalował – mówi Adam Ślefarski, opiekun grupy Bochemia. – Ja uważam, że nieoczywistym w świecie jest człowiek i to co robi niszcząc planetę.

Prace, czyli obrazy olejne i akrylowe, ale również rzeźby i tkaniny, przygotowało 14 artystów.

Wystawę „Nieoczywiste” można oglądać w Spodkach do 3 marca. Wstęp wolny. (jd/hk)

Z Adamem Ślefarskim, opiekunem grupy Bochemia, rozmawiał Jerzy Doroszkiewicz: