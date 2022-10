Październik 4, 2022

Niemal 25 mln złotych dla Białegostoku z UNICEF-u, fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok Niemal 25 mln złotych dla Białegostoku z UNICEF-u, fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Do Białegostoku trafi 25 mln złotych z UNICEF-u na projekty związane z uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Najwięcej tych środków, bo aż 14 mln złotych trafi do miejskich szkół na wyposażenie placówek, budowę placów zabaw i integrację dzieci.

– Za niemal 14 mln złotych kupimy do białostockich szkół nowy sprzęt informatyczny, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne. Przeszkolimy nauczycieli, zorganizujemy kursy językowe dla dzieci i rodziców – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – To bardzo ważne i niezwykle potrzebne wsparcie.

Pieniądze trafią także do dwóch szpitali. 130 tys. złotych otrzyma Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny na zakup potrzebnego sprzętu.

– Są to łóżka dla dzieci na OIOM-ie, czyli na Oddziale Intensywnej Terapii. To specjalne łóżka z regulacją wielopoziomową, z możliwością dostosowania do aparatury, która musi się tam znajdować. Po raz pierwszy mamy też możliwość zakupu aparatu Lucas. To jest takie urządzenie, które umożliwia prowadzenie długotrwałej resuscytacji pacjenta. Kupimy też analizator parametrów krytycznych, który nam usprawni pracę na SOR – daje on możliwość szybkiego pobrania i sprawdzenia, czy pacjent jest w ciężkim stanie, czy może być diagnozowany przez dłuższy okres czasu. Zakupimy także bardzo ważne urządzenie do rehabilitacji pacjentów, a właściwie do ich pionizacji po różnych zabiegach – mówiła dyrektor szpitala, prof. Anna Wasilewska.

320 tys. złotych trafi natomiast do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, przede wszystkim na doposażenie Kliniki Neonatologii.

– Tutaj pomoc uzyskują noworodki w szczególnie krytycznym momencie życia, wcześniaki, które wymagają intensywnej opieki. W tej chwili w szpitalu mamy osiem takich stanowisk. Dwa nowe respiratory pozwolą na zmodyfikowanie i na rozszerzenie oferty klinicznej dla dzieci; te dzieci nie będą musiały szukać pomocy gdzieś dalej w Polsce – powiedział dyrektor szpitala prof. Jan Kochanowicz.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym powstanie też m.in. dodatkowa sala porodowa.

Pieniądze z UNICEF-u pozwolą zrealizować dziesiątki projektów, z których skorzystają zarówno dzieci uchodźców z Ukrainy, jak i białostoczanie. (mt)