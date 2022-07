Lipiec 12, 2022

Fot. Justyna Sawczuk/Książnica Podlaska Fot. Justyna Sawczuk/Książnica Podlaska

Katalog polskich pisarek, recenzje książek, konkursy, promocja wydarzeń literackich z całej Polski. To wszystko w ramach akcji „Nie Tylko Konopnicka – kampania promująca twórczość polskich pisarek”. To projekt, który z jednej strony upamiętnienia Marię Konopnicką w roku 180 rocznicy urodzin, a z drugiej promuje literaturę pisaną przez kobiety.

Kampania jest realizowana przez Fundację Pro Anima we współpracy z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

2022 rok jest rokiem Marii Konopnickiej. – Projekt powstał więc, by z jednej strony upamiętnić tę pisarki, a tym samym wypromować inne polskie pisarki. Na portalu proanima.pl można będzie znaleźć katalogi i informacje o polskich pisarkach, recenzje książek, w ramach kampanii będą promowane wydarzenia literackie, artykuły, będziemy wspierać imprezy z całej Polski promujące czytelnictwo – wyjaśnia Mariusz Perkowski, prezes Fundacji Pro Anima.

Przy projekcie Fundacja będzie współdziałać z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Zdaniem Beaty Zadykowicz, dyrektor Książnicy propagowanie czytelnictwa to misja placówki. Książnica dysponuje odpowiednim księgozbiorem i doświadczenie w promowaniu działań związanych z literaturą.

Szymon Martysz z Pro Anima, jeden z pomysłodawców projektu podkreśla, że twórczość polskich pisarek często jest niedoceniana. Projekt powstał, by je promować. Bo literatura tworzona przez kobiety jest wartościowa – mówi Martysz. – Jako portal będziemy promować 400 wydarzeń z literatury z całej Polski, powstaną artykuły (tworzone przez dziennikarki) promujące twórczość kobiet, będą też konkursy.

Szczegóły można znaleźć na stronie O projekcie – Nie tylko Konopnicka – ProAnima.pl

Portal ProAnima.pl upowszechniania i promuje wydarzenia kulturalne oferowane przez instytucje kultury działające w Polsce, by dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców kultury i sztuki. Natomiast projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. (at)

