NFZ będzie dopłacać do e-skierowań

Lipiec 3, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Narodowy Fundusz Zdrowia będzie nagradzał finansowo te placówki podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które zamiast tradycyjnych papierowych skierowań będą wystawiać jw w formie elektronicznej.

Taką możliwość wprowadzają podpisane 1 lipca nowelizacje zarządzeń prezesa NFZ.

– E-skierowanie to jedno z rozwiązań promujących wdrożenie e-usług w ochronie zdrowia, które wpisują się w model płacenia za wynik. To kolejny po e-recepcie elektroniczny dokument, który umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do chwili realizacji – mówi Małgorzata Jopich z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

NFZ będzie też premiował samych specjalistów, którzy będą przyjmowali pacjentów na podstawie e-skierowania. (mt/mc)