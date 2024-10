Neurochirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, po raz pierwszy w Polsce, usunęli guza mózgu przez oczodół

7 października, 2024

Andrzej Witkowski, 71-letni mieszkaniec Łomży, przeszedł w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku operację usunięcia guza mózgu przez oczodół. Dotychczas w tego typu operacjach konieczne było rozległe cięcie z boku głowy. Teraz dzięki mniejszej inwazyjności skraca się okres hospitalizacji.

– Okazuje się, że poprzez dostęp w okolicy oka, przy oczodole, przez bardzo niewielkie nacięcie w zmarszczce powieki, można usunąć również głębokiego guza mózgu w całości. W tym przypadku doprowadzając do całkowitego wyleczenia pacjenta – mówi dr Robert Rutkowski z Kliniki Neurochirurgii.

Pacjent do szpitala trafił z podejrzeniem udaru mózgu, jednak po szczegółowej diagnostyce stwierdzono u niego guza mózgu.

– Jestem tak zadowolony, że nie da się tego opisać. Pan doktor mi powiedział, na czym to wszystko polega, zapytał czy się zgadzam. Odpowiedziałem, że innego wyjścia nie ma, jak jest okazja, to róbcie, żeby jak ktoś przyjdzie po mnie, żebyście widzieli co robić – mówi Andrzej Witkowski, pacjent.

Pacjent Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku po operacji czuje się dobrze i już w poniedziałek (07.10.) wraca do domu.(km)