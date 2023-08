Natalia Kaczmarek została wicemistrzynią świata w biegu na 400 m

24 sierpnia, 2023

Natalia Kaczmarek, źródło: Miasto Białystok

Natalii Kaczmarek z Klubu Sportowego Podlasie Białystok na Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce w Budapeszcie zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m. Jej wynik to 49,57 s.

– Jechałam tutaj z myślą o podium, mój trener też wierzył we mnie i rozmawialiśmy o tym, ale nie chciałam nakładać na siebie niepotrzebnej presji – mówi Natalii Kaczmarek. – To jest bieg na miejsce, był naprawdę szalony, dla mnie trochę za szybki i nie był w moim komforcie. Ja myślałam tylko o tym, żeby pobiec na medal, a nie o tym, żeby biec jak najszybciej. Moje rywalki zaczęły dosyć szybko, więc ja musiałam utrzymać to tempo, ale to są Mistrzostwa Świata, biega się na miejsce i mi się udało. Zdobyłam srebrny medal i tylko to się liczy.

To nie koniec zawodów dla Natalii Kaczmarek. W sobotę (26.08) weźmie udział w eliminacjach do finału w sztafecie 4×400 m.

Również w sobotę (26.08) Klaudia Kardasz, także z Klubu Sportowego Podlasie, weźmie udział w eliminacjach w pchnięciu kulą.

To drugi medal Mistrzostw Świata, który jedzie na Podlasie. Pierwszy, również srebrny, wywalczył Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Ambasador Białostockiego Sportu, zawodnik TeamPodlaskie oraz Złoty Absolwent i Honorowy Ambasador Politechniki Białostockiej w czwartek (24.08) ma spotkać się z prezydentem Białegostoku, który zapowiedział, że nagrodzi zawodnika kwotą 20 tys. zł, a jego trenerkę kwotą 10 tys. zł. (hk)