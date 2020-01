Natalia Maliszewska wróciła z brązowym medalem do Białegostoku. Wiceprezydent pogratulował jej sukcesu

Styczeń 28, 2020

„Było ciężko, ale ten medal jest nagrodą za długie i intensywne treningi” – tak po powrocie do Białegostoku mówiła zdobywczyni brązowego krążka na Mistrzostwach Europy w Short Tracku Natalia Maliszewska.

Zawodniczka białostockiego klubu Juvenia na zawodach w węgierskim Debreczynie wywalczyła brąz na dystansie 500 metrów. Łyżwiarka spotkała się z zastępcą prezydenta Białegostoku Rafałem Rudnickim, który pogratulował jej sukcesu.

– Moim zdaniem, to co osiągnęła Natalia w Debreczynie, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jako zwykły kibic uważam, że to sukces, bo rywalizacja w short tracku kobiet bardzo się wyrównała. Trudno było awansować, dlatego trzecie miejsce jest osiągnięciem. Jako miasto jesteśmy z tego dumni – mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Zdobywczyni trzeciego miejsca na Mistrzostwach Europy w Short Tracku Natalia Maliszewska przyznała, że trudno było jej wyprzedzić konkurentki, bo był to sprint, w którym wiele czynników wpływa na wynik, łącznie z miejscem startowym.

– Było ciężko, bo to się wydaje, że to tylko 45 s. biegu, ale na wyniki trenuję już od długiego czasu. Ten medal jest nagrodą za ciężką pracę i za to, że znowu udało mi się być w finałach. W tamtym roku, byłyśmy dokładnie w takim samym składzie jeśli chodzi o finał Mistrzostw Europy, tylko miejsca na podium się zmieniły – dodawała Natalia Maliszewska.

Trenerka Natalii Maliszewskiej, Urszula Kamińska jest zadowolona ze swojej zawodniczki i ma nadzieję, że kolejne jej starty również zakończą się na podium.

– Mistrzostwa Europy to jest dopiero początek. Fajnie, że Natalka zakończyła rywalizację z medalem. Rozpoczęliśmy nowy rok medalowo i mam nadzieję, że również tak skończymy ten sezon. Konkurencja w Debreczynie była bardzo duża, w tej chwili europejskie sprinterki stanowią trzon grupy, która wygrywa Puchary Świata – mówiła Urszula Kamińska.

Najbliższe zawody, na których wystąpi Natalia Maliszewska to Puchar Świata w Dreźnie. Zmagania odbędą się 7 – 9 lutego. Kolejny Puchar Świata zaplanowany jest w połowie lutego w Dordrechcie. Następnie zawodniczka wystartuje na Mistrzostwach Świata w Seulu. (ea/mc)