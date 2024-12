Nastolatek bez prawa jazdy. Policyjna grupa SPEED w akcji

23 grudnia, 2024

Policjantki z białostockiej grupy SPEED ruszyły w pościg za kierowcą chryslera, który przekroczył dozwoloną prędkość na ulicy Maczka w Białymstoku.

– Policjantki zauważyły chryslera, który na ulicy Maczka w Białymstoku poruszał się z prędkością 124 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Mundurowe wydały polecenie do zatrzymania, jednak kierowca je zignorował i rozpoczął ucieczkę. Pościg się zakończył, gdy kierowca zjechał na drogę gruntową i stracił nad nią panowanie, a następnie uderzył w jeden z garaży, uszkadzając elewację – mówi sierżant Konrad Karwacki z zespołu prasowego KWP w Białymstoku.

Za kierownicą siedział młody człowiek, który nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów i odmówił podania danych.

– Podczas kontroli policjantki znalazły w aucie jego dokument tożsamości. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 17-latek nie posiadał prawa do kierowania pojazdami. Za przekroczenie prędkości młody kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Ponadto dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany w związku z jego stanem technicznym – dodaje policjant.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem bez uprawnień można otrzymać karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. (ew)