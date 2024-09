Narodowe czytania „Kordiana” w formie widowiska słowno-muzycznego

5 września, 2024

Źródło: Książnica Podlaska Źródło: Książnica Podlaska

W sobotę (07.09) w Białymstoku, jak i w całej Polsce, odbędzie się narodowe czytanie „Koridiana” Juliusza Słowackiego. W stolicy Podlasia będzie można usłyszeć jego słowno-muzyczną interpretację.

Widowisko przygotowują aktorzy-amatorzy w wieku od 15 do 70 lat.

– Czytać będą, nazywam ich performerami białostockimi, ludzie, którzy zostali wyłonieni z przesłuchania i którzy chcieli zaprezentować „Kordiana” Juliusza Słowackiego w dość nietypowej formie, ponieważ powracamy do szkoły. Szkoła jako kod myśleniowy dla każdego z nas będzie bliski. Dla nich jest to wyzwanie, żeby powrócić do tej szkoły, a dla osób, które będą to oglądały, przypomnieć sobie czasy szkolne – mówi Rafał Supiński, aktor i wokalista związany z Operą i Filharmonią Podlaską.

Poza białostockimi performerami na scenie będzie też zespół muzyczny składający się z Julity Charytoniuk, Marii Żynel i Magdaleny Wieremiejuk.

– Na potrzeby naszego „Kordiana” nazywam je „chórem szkolnym”. Dziewczyny będą śpiewały podlaskie pieśni wiejskie. Zależało mi na tym, żeby znaleźć klucz, który przybliży nam zarówno tę naszą tradycjonalność podlaską, a jednocześnie, żeby ludzie słuchając mogli przypomnieć sobie, skąd pochodzimy. To jest bardzo ważne w czytaniu narodowym, żeby nadal kultywować swoją małą ojczyznę – dodaje Rafał Supiński.

Widowisko „Kordian” odbędzie się w sobotę (07.09) o 11:00 w amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wstęp jest wolny. (hk)