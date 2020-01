„Naprzód Freedonio”, czyli dziennikarze i politycy na jednej scenie. Nowy spektakl Dramatycznego

Styczeń 15, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

„Naprzód, Freedonio!” – to komedia polityczna, którą polską prapremierę będzie miała w najbliższy weekend na deskach Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Sztuka opowiada o sytuacji w fikcyjnym państewku ubiegającym się o akces do Unii Europejskiej. Kraju, w którym panuje korupcyjny chaos i mnogość przeróżnych niejasnych sytuacji. W sztuce dokonano umiejętnego połączenia elementów humorystycznych i namysłu nad mechanizmami polityki. Fikcyjna Freedonia jest niedookreślona i na tyle uniwersalna, by móc zidentyfikować ją z wieloma europejskimi państwami. Sztukę wyreżyserował aktor teatralny i filmowy Andrzej Mastalerz.

– Mnie ten tekst zainteresował z wielu powodów. Nigdy nie widziałem spektaklu komediowego, który działby się w zaciszu brukselskich gabinetów. Struktura tekstu też jest bardzo interesująca, bo to nie jest klasyczna komedia. Myślę, że główną moją intencją jest to, żeby widzowie zdystansowali się. Polityka jest wszechobecna, atakuje nas ze wszystkich stron i czasami brakuje nam takiego zdrowego dystansu, żeby należycie to ocenić – mówił Andrzej Mastalerz.

Sztuka powstała na podstawie dramatu Rogera Mortimera. Premiera odbędzie się o 19.00 w najbliższą sobotę (18.01). (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej