Największy w historii przemyt papierosów z Białorusi do Polski. Gang rozbity

Zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za największy w historii przemyt papierosów – ponad 18,8 mln paczek papierosów z Białorusi do Polski rozbił Podlaski Oddział Straży Granicznej. Zarzuty w sprawie usłyszało 18 osób, w tym 7 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Grupa przestępcza w latach 2020-2021 przemyciła z Białorusi do Polski ponad 18,8 mln paczek papierosów, czym naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 437 mln zł. Na terenie woj. podlaskiego oraz mazowieckiego zatrzymano 18 obywateli Polski, w tym 7 funkcjonariuszy KAS pracujących w tym okresie na przejściu granicznym w Bobrownikach.

Struktura rozbitej grupy przestępczej była bardzo dobrze zorganizowana i zhierarchizowana, istniał stały podział zadań i ról pomiędzy jej poszczególnymi członkami. Na czele stał pochodzący z woj. podlaskiego 59-latek. Został zatrzymany w Warszawie. Był odpowiedzialny za zamawianie papierosów w Białorusi, za organizację przemytu papierosów przez granicę oraz za ich dalszą dystrybucję. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przemytu papierosów, prania brudnych pieniędzy i korumpowania funkcjonariuszy. Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiące – informuje mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Natomiast zatrzymani funkcjonariusze KAS usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej, w zamian za umożliwienie przemytu papierosów w samochodach ciężarowych. Zatrzymani funkcjonariusze KAS zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wszczęto wobec nich również procedurę zwolnienia ze służby.

Pozostałe zatrzymane osoby to 7 mężczyzn w wieku od 33 do 58 lat oraz 2 kobiety w wieku 53 i 35 lat. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przemytu papierosów.

Grupę rozbili funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej we współpracy z funkcjonariuszami podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, Biura Inspekcji Wewnętrznej KAS i CBŚP. Działania wspierał Europol. W sumie zabezpieczono majątek wart 8,8 mln zł należący do członków zorganizowanej grupy przestępczej, to: gotówka w różnych walutach, 8 kg złota w sztabkach i biżuterii, monety kolekcjonerskie, luksusowe zegarki i pojazdy– wśród nich mercedes wart ponad 500 tys. zł. (opr. at)