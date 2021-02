Najlepsi sportowcy z Podlaskiego – poszukiwani. Mogą dołączyć do Team Podlaskie

Luty 11, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Marszałek województwa ogłosił konkurs dla najbardziej uzdolnionych i obiecujących zawodników z regionu, w tym także z niepełnosprawnościami. Na sportowców czeka 500 tys. złotych wsparcia finansowego.

– Chcemy wspierać sportowe talenty. Dlatego postanowiliśmy wspólnie z zarządem województwa opracować specjalny program, z którego mogliby skorzystać podlascy sportowcy. Widzimy bowiem potrzebę dodatkowego wsparcia zawodników, zarówno juniorów, jak i seniorów. Team Podlaskie to program nastawiony na przyszłość. Wierzę, że przyniesie on efekty w postaci krajowych i międzynarodowych sukcesów. To też budowanie marki Podlaskiego w oparciu o naszych najlepszych zawodników – mówi marszałek Artur Kosicki.

Do konkursu mogą się zgłaszać zawodnicy, którzy spełnią trzy następujące warunki: są członkami klubu sportowego, którego siedziba znajduję się na terytorium województwa podlaskiego lub zamieszkują województwo podlaskie; uzyskali w ostatnich czterech latach, co najmniej medal w oficjalnych zawodach Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy; posiadają aktualną licencję sportową, bądź inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym i czynnie uczestniczą w procesie szkolenia sportowego oraz rywalizacji sportowej, w okresie trwania konkursu; znajdują się w pierwszej 15 światowego rankingu danej federacji sportowej.

Wnioski można składać do 26 lutego. (mt/mc)