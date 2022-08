Najbardziej relaksujący film tego roku do obejrzenia w plenerze. BOK zaprasza na finał „Lata w mieście”

Sierpień 19, 2022

fot. materiały prasowe fot. materiały prasowe

Na zakończenie „Lata w Mieście” Białostocki Ośrodek Kultury przygotował plenerowy seans filmu “Duch śniegów”. To epicka, fascynująca i kojąca duszę opowieść o niedostępnym dla ludzkiego oka, magicznym miejscu, którego tajemnic strzeże panująca tam prawdziwa bogini – śnieżna pantera.

Wielu rusza w podróż do Tybetu tylko po to, by zdobyć najwyższe górskie szczyty. Niewielu dostrzega, że te pozorne pustkowia kryją największe skarby dzikiej natury, które przez większość czasu pozostają poza zasięgiem ludzkiego wzroku. To magiczne miejsce, choć wydaje się niezamieszkane, tak naprawdę tętni życiem, a jego mieszkańcy nie spuszczają oczu z tych, którzy niespodziewanie odwiedzają ich królestwo. Królestwo, którego największych tajemnic strzeże prawdziwa bogini – majestatyczna i nieuchwytna pantera śnieżna. Ci, którym wystarczy pokory, cierpliwości i odwagi mają szansę zarówno na spotkanie z nią, jak i odkrycie najbardziej kojącego miejsca na ziemi.

– Zakończymy bardzo przyjemnie filmem, który określany jest przez wielu „najbardziej relaksującym filmem roku”. „Duch śniegów” to opowieść dokumentalna o poszukiwaniu pantery śnieżnej w Tybecie, w odludnych, pięknych, dzikich miejscach. To podglądanie dzikiej przyrody, któremu wtóruje hipnotyzująca muzyka. Będzie więc można zanurzyć się w leżaku i odpłynąć – mówi Monika Piskurewicz z Działu Kinowo-Filmowego Białostockiego Ośrodka Kultury.

Pokaz filmu w sobotę (20.08) o 21:00 na placu przy Białostockim Ośrodku Kultury. Wstęp jest wolny. (mt)