Nadchodzące wydarzenia muzyczne w Białymstoku

13 lutego, 2024

W najbliższą środe i czwartek, 14 i 15 lutego, odbędą się koncerty, które przyciągną zarówno miłośników bałkańskiej muzyki, dobrej alternatywy jak i entuzjastów musicali.

W 6-ścian Pub będzie miała miejsce wyjątkowa impreza – Bałkańskie Walentynki, zwane także bułgarskim świętem wina. Zespół Sarakina poprowadzi nas przez wieczór, serwując autentyczne dźwięki muzyki bałkańskiej. Tańce w kręgu, tańce o parzystych i nieparzystych rytmach – wszystko to będzie można doświadczyć podczas tej imprezy. Wydarzenie to także symboliczne otwarcie na wiosnę, gdyż w Bułgarii Trifon Zarezan jest pierwszym wiosennym świętem, świętowanym przez hodowców winorośli i miłośników wina. Sarakina to zespół, który łączy polsko-bułgarsko-czeskie elementy muzyczne, tworząc unikalny dźwięk bałkańskiej muzyki. Zespół ma na swoim koncie liczne nagrody oraz występy na międzynarodowych festiwalach. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

Również w Walentynki, tym razem w Nie Teatrze zaprezentowany zostanie spektakl „Miłość Ci wszystko wypaczy”, który zaskakuje nietypową konwencją musicalowej rewii. W trakcie tego wydarzenia zabrzmią przeboje z takich musicali jak Cabaret, Chicago, A Chorus Line czy The Producers. To nietuzinkowe spotkanie z trójką bohaterów, których losy zostaną opowiedziane za pomocą piosenek. Spektakl obfituje w choreografię i klimat broadwayowskich produkcji.

Kolejnym wydarzeniem muzycznym, które odbędzie się 15 lutego w czwartek, będzie koncert zespołu Sorry Boys. To znana na polskiej scenie muzycznej formacja, która w swojej twórczości łączy pop z alternatywnymi brzmieniami. Zespół zaprezentuje utwory z najnowszych płyt oraz swoje największe przeboje. Radio Akadera patronuje temu wydarzeniu. (hp)