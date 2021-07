Nachodził i nękał byłą partnerkę. Usłyszał m.in. zarzut stalkingu

Lipiec 15, 2021

Kolneńska policja zatrzymała mężczyznę, który nękał swoją byłą partnerkę. Nachodził ją w domu, dobijał się do drzwi, groził. Podczas tych najść uszkodził drzwi wejściowe.

Dyżurny kolneńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu drzwi wejściowych do mieszkania, w jednym z bloków w mieście. W trakcie rozmowy ze zgłaszającym, policjanci ustalili, że podczas jego nieobecności, przyszedł do jego mieszkania mężczyzna i dobijał się do drzwi. Gdy nikt nie otwierał, zaczął w nie kopać i je uszkodził. Pokrzywdzony oszacował straty na kwotę około 2 tys. złotych.

Pracujący nad sprawą policjanci ustalili, że mógł tego dokonać były partner jego znajomej. Okazało się, że 30-latek, podejrzany o dokonanie zniszczeń, nęka również swoją byłą partnerkę. Mężczyzna wielokrotnie wysyłał kobiecie wiadomości tekstowe, groził, obrażał i wszczynał awantury.

Jeszcze tego samego dnia, mieszkaniec powiatu kolneńskiego był w rękach dzielnicowych. Mundurowi zatrzymali go na jednej z ulic w centrum miasta.

Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia i stalkingu. Decyzją prokuratora, został objęty również dozorem policyjnym i ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz kontaktowania się z nią. Zgodnie z kodeksem karnym, za stalking grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a za uszkodzenie mienia do 5. (mt)