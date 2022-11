Náboj Junior – matematyczna rywalizacja uczniów w Politechnice Białostockiej

Listopad 25, 2022

Naboj Junior, zwycięska drużyna, fot. A. Topczewska Naboj Junior, zwycięska drużyna, fot. A. Topczewska

Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali na Politechnice Białostockiej w międzynarodowych matematyczno-fizycznych zawodach Náboj Junior. W białostockiej edycji zawodów uczestniczyło 21 drużyn. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, drużyna A. Koordynatorem białostockiej edycji było Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB.

W Náboj Junior brały udział czteroosobowe drużyny – reprezentacje swojej szkoły podstawowej. Poziom trudności zadań był dostosowany do wiedzy uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, ale członkami drużyn mogły też być młodsi uczniowie.

Turniej wyróżnia się dynamiczną formułą i tym, że drużyny na bieżąco mogą obserwować wyniki konkurentów. Na początku Náboja każda drużyna otrzymała 6 zadań. Każde kolejne zadanie konkursowe zostało wydane przez sędziów, po złożeniu przez członka zespołu poprawnego rozwiązania. Liczył się czas i ilość poprawnie rozwiązanych zadań. Dlatego trzeba było działać szybko – zawody trwały tylko 120 minut.

Náboj wygrywa drużyna, która w rozwiąże najwięcej zadań. W każdym mieście powstaje lokalny ranking drużyn. Uczestnicy mogą też porównać swoje wyniki w rankingu krajowym oraz międzynarodowym. W tym roku do rozwiązywania zadań przystąpili uczniowie z Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Polski oraz Słowacji. W naszym kraju turniej został rozegrany w Białymstoku, Bielsko-Białej, Grodzisku Mazowieckim, Kościerzynie, Krakowie, Łebczu, Łodzi, Lublinie, Sosnowcu, Warszawie i Wrocławiu.

– To pierwsza popandemiczna tura konkursu. To dynamiczne zawody, gdzie jest dużo emocji, pracy zespołowej, a efekty możemy obserwować od razu. Naboj Junior organizujemy, by uczniów w sposób ciekawy zainteresować przedmiotami ścisłymi, aby mogli trafić m.in do naszego liceum, a w przyszłości byli studentami Politechniki Białostockiej – tłumaczy Józef Piotr Klim, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Zwycięska drużyna – uczniowie z białostockiej Szkoły Podstawowej nr 37 przyznali, że zawody były ciężkie. – Z matematyki dobrze nam poszło, trochę trudności sprawiła nam fizyka. Ale takie zawody pozwalają zmierzyć się z własnymi słabościami, to też dobre doświadczenie, bo można zobaczyć na jakim poziomie się jest i czy trzeba się dokształcać – mówią młodzi laureaci. Ze swoich podopiecznych jest dumna Anna Bienias, nauczycielka matematyki z SP 37. Jaki jest przepis na sukces? – Trzeba dużo pracować i nam się udało.

Miejsce czwarte zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku. Zdaniem uczniów to bardzo dobry wynik, bowiem w składzie było dwóch uczniów z klasy czwartej, jeden z klasy siódmej i jeden z ósmej. I nauka matematyki, i udział w zawodach daje satysfakcję – podkreślają uczniowie.

Na zawodach Náboj Junior z mikrofonem była Aneta Topczewska:

Wyniki w białostockiej edycji zawodów Náboj Junior:

Miejsce 1. Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, Drużyna A

Miejsce 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku Szkoła Podstawowa Nr 53 Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, Drużyna B

Miejsce 3. Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku

4. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku

5. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

7. Szkoła Podstawowa Nr 45 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

8. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 11 w Białymstoku

9. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku, Drużyna A

11. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie, Drużyna B

12. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, Drużyna A

13. Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku, Drużyna B

14. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku, Drużyna A

15. Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, Drużyna B

16. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

17. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku, Drużyna B

18. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, Drużyna B

19. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie, Drużyna A

20. Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku, Drużyna A

21. Szkoła Podstawowa w Dubinach

(at/MR)