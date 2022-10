Na składzie w Białymstoku węgiel jest, po cenach rynkowych. Ale dla wszystkich nie wystarczy

Październik 21, 2022

Skład węgla w punkcie w Białymstoku/fot. A. Topczewska Skład węgla w punkcie w Białymstoku/fot. A. Topczewska

Rozpoczął się sezon grzewczy. Sprawdziliśmy, czy dostaniemy opał na składzie w Białymstoku. Jest i wegiel, i groszek, i pellet – w cenach rynkowych – mówi jeden z pracowników składu. Klienci też się pojawiają, ale wiekszość wstrzymuje się jeszcze z zakupem opału.

– Wcześniej za tonę węgla trzeba było zapłacić 800 – 900 złotych, teraz ponad 3,500 złotych. Klienci nie kupują po 4 tony, a po jednej, czekając na spadki cen. Cena węgla kostki na białostockim składzie to nawet 3700 zł za tonę, za worek trzeba zapłacić ponad 90 zł. Ekogroszek to wydatek od 3500 do 4200 zł za tonę, natomiast pellet najdroższy kosztuje 2850 zł – wylicza pracownik składu.

I dodaje: – Rynek jest bezwzględny. Klienci pojawiają się, ale wiekszość wstrzymuje się z zakupami. Są za to pierwsi kupujący z dopłatami. Największa sprzedaż opału jeszcze przed nami. Niestety, węgla dla wszystkich nie wystarczy. (at)

W białostockim składzie węgla z mikrofonem była Aneta Topczewska: