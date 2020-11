Na Rynku Kościuszki dyżurować będzie ambulans

Listopad 25, 2020

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Dwa razy w tygodniu, w centrum Białegostoku, będzie dyżurować karetka ratunkowa. Osoby bezdomne znajdą tam podstawową pomoc medyczną. Już zgłosiło się pierwszych kilkanaście osób.

Bezdomni mogą tam przyjść, żeby opatrzyć rany, zmienić opatrunek czy uzyskać pomoc w innych dolegliwościach zdrowotnych.

– To bardzo cenna i potrzebna forma pomocy ludziom pozbawionym domu, niemającym dostępu do telefonu – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Wszyscy mamy teraz, w czasie pandemii, utrudniony dostęp do lekarzy. Osobom bezdomnym jest na pewno jeszcze trudniej.

Ratownicy z Grupy Nadzieja dyżurować będą do końca roku, dwa razy w tygodniu – we wtorek i czwartek – między 17.00 a 20.00.

Jest to nowa inicjatywa Fundacji Spe Salvi, współfinansowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Inicjatywę wspiera Miasto Białystok. (mt/mc)