Na kampusie UwB powstanie nowy gmach – siedziba nauk społecznych

20 czerwca, 2023

Czek dla UmB/ Fot. A. Topczewska Czek dla UmB/ Fot. A. Topczewska

Nowa inwestycja powstanie w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. To siedziba nauk społecznych, na którą UwB otrzymał 50 ml zł rządowego wsparcia.

W nowym obiekcie mieścić się będą: Wydział Ekonomii i Finansów, Instytut Zarządzania, Instytut Socjologii oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych (który jest w trakcie tworzenia). Z nowego gmachu skorzysta ok. 2 tys. studentów oraz ok. 140 pracowników. Budynek zajmie teren o powierzchni ok. 1850 m2, natomiast powierzchnia całkowita obiektu to ok. 5200 m2. Znajda się tam sale wykładowe i ćwiczeniowe, pomieszczenia techniczne, pokoje administracji.

Architektonicznie obiekt będzie nawiązywał do istniejącej już zabudowy w kampusie. Będzie miał 3 kondygnacje naziemne i zostanie połączony nadziemną kładką (łącznikiem z sąsiednim gmachem nauk humanistycznych). Wokół nowego obiektu powstaną parkingi.

We wtorek (20 czerwca) czek na kwotę 50 mln zł przekazał minister Jacek Sasin na ręce rektora UwB prof. Roberta Ciborowskiego . Szacowany koszt całej inwestycji to ok. 65 mln zł.

– Jesteśmy blisko tego, by uczelnia była w jednym miejscu. A wiosną przyszłego roku powinna rozpocząć się budowa nowego obiektu – cieszy się rektor UwB, prof. Robert Ciborowski.

Dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof UwB, prodziekan Wydziału Ekonomii i finansów przyznaje, że przejście z budynku przy Warszawskiej na kampus to będzie inny wymiar kształcenia. – Praca w nowym budynku powoli nam ze sobą lepiej współpracować i będzie to lepsza baza dla samych studentów – ocenia prodziekan.

Jednocześnie rektor UwB poinformował, że są oferenci na budynek UwB przy Palcu NZS. – Rozmowy trwają i są bliskie ukończeniu. Natomiast budek przy Warszawskiej na razie nie jest w ofercie sprzedażowej, ale wystawimy go do sprzedaży – mówił rektor Ciborowski. (at)