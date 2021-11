Na kampusie PB stanie mobilny punkt szczepień. To wspólna akcja uczelni i wojewody

Listopad 9, 2021

źródło: PUW Białystok

W przyszłym tygodniu na kampusie Politechniki Białostockiej pojawi się mobilne miejsce szczepień przeciwko COVID-19. Uczelnia przy wsparciu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego włącza się w Narodowy Program Szczepień.

Od wtorku (16.11) na terenie PB ustawiony zostanie kontenerowy punkt szczepień, który od czerwca podróżuje po województwie podlaskim.

– Jest to specjalny kontener, który został przygotowany, aby przeprowadzać w nim szczepienia. Dotychczas w tym punkcie, który w zasadzie od 2 czerwca objeżdża nasz region, zaszczepionych zostało ponad 5,3 tys. osób. W tej chwili ten kontener w ramach akcji szczepiennej stoi przed starostwem w Siemiatyczach. Następnie będziemy chcieli go uruchomić w Białymstoku – mówił wojewoda Bohdan Paszkowski.

W punkcie na kampusie Politechniki będzie można zaszczepić się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w piątki od 10.00 do 18.00.

– Chcemy trafić do ludzi młodszych, gdzie nie zawsze ten stopień zaszczepienia jest wysoki. Dlatego naszą akcję kierujemy głównie do studentów, choć nie tylko, bo punkt ma charakter powszechny. Mamy też świadomość, że Politechnika Białostocka skupia wśród studentów osoby z różnych części naszego województwa, kraju, ale też studentów zagranicznych. Chcemy poprzez współpracę z PB propagować ideę szczepień – dodawał wojewoda.

W województwie podlaskim w pełni zaszczepionych jest blisko 43 procent mieszkańców. Natomiast w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa ponad 1000 osób. Aktualnie dla pacjentów covidowych zabezpieczonych jest 1500 łóżek szpitalnych. (ea)

Z wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim rozmawia Ewelina Andrzejewska