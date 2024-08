Na dworcu PKP w Białymstoku uruchomiono trzy nowe windy

27 sierpnia, 2024

Winda na dworcu PKP w Białymstoku, fot.: Hanna Kość

Ma to służyć przede wszystkim osobom starszym czy z niepełnosprawnościami. Na dworcu PKP w Białymstoku można już korzystać z nowych wind, którymi podróżni wjadą na perony z tunelu miejskiego.

Trzy nowe windy są dostępne z tunelu miejskiego, łączącego ulice św. Rocha oraz Kolejową i zapewniają łatwy dostęp do czynnych peronów nr 1, 2 i 4. Do dyspozycji podróżnych pozostają też schody. Ostatnia winda z przejścia miejskiego zostanie uruchomiona wraz z przekazaniem do eksploatacji peronu nr 3. Zmiany w organizacji ruchu na stacji oznaczają likwidację tymczasowego przejścia w poziomie szyn, prowadzącego do peronu nr 2.

Kolejną zmianą na dworcu są monitory, które są elementem dynamicznej informacji pasażerskiej. Teraz trwają testy systemu.

– Po uruchomieniu systemu podróżni na peronach będą mieli dostęp do aktualnych informacji o ruchu pociągów. System dynamicznej informacji pasażerskiej będzie uruchamiany etapami na kolejnych peronach i będzie się to działo od końca września – mówi Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.

Ponadto perony są już zadaszone. Uruchomiono także nowy tor nr 6 przy peronie 1. Zakończenie prac na stacji Białystok planowane jest na drugą połowę września. (hk)

Przechodniów i podróżnych o nowe windy na dworcu PKP w Białymstoku pytała Hanna Kość: