Na Antoniuku powstaje Mural Magnaterii Białegostoku

Maj 13, 2022

źródło: Fundacja Pro Anima

Białystok nie doczekał się jak do tej pory upamiętnienia postaci Jana Klemensa Branickiego, a już sam Julian Ursyn Niemcewicz pisał, że to „najrządniejszy w Polszcze magnat”.

Dlatego Fundacja Pro Anima we współpracy ze swoimi sponsorami i partnerami postanowiła stworzyć interaktywny mural, który uhonoruje twórcę Białegostoku, wielkiego mecenasa kultury i sztuki – hetmana Jana Klemensa Branickiego.

– Będzie pobudzał nas wszystkich do refleksji nad wyborami, których w kontekście kultury i życia codziennego dokonujemy każdego dnia. Na muralu została zawarta nasza sentencja „Wzrasta to, czemu poświęcasz uwagę”. Wspólnie zadbajmy o to, aby pozostało po nas równie wiele piękna, jak po naszym bohaterze – mówi Magdalena Pietraszko z Fundacja Pro Anima.

Malowidło na ścianie bloku przy ul. Antoniukowskiej 48 w Białymstoku będzie nie tylko do obejrzenia, ale również „do poczytania” i „do posłuchania”. Pod kodem QR będą zamieszczane informacje i ciekawostki z zakresu kultury, architektury, muzyki i historii Białegostoku, a także gry terenowe czy linki do nagrań muzyki granej na dworze Branickich w XVIII wieku.

– Przedsięwzięcie stało się możliwe dzięki białostockim przedsiębiorcom, którzy czują odpowiedzialność za kulturalne oblicze naszego miasta – dodaje Pietraszko. (mt)