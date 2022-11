Myśli, emocje i kolory na wystawie „Ja wam pokażę” Jerzego Konstantynowicza

Listopad 4, 2022

Jerzy Konstantynowicz – Ja wam pokażę. Wystawa w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej, fot. Jerzy Doroszkiewicz Jerzy Konstantynowicz – Ja wam pokażę. Wystawa w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej, fot. Jerzy Doroszkiewicz

„Ja wam pokażę” to tytuł wystawy malarskiej Jerzego Konstantynowicza. Obrazy prezentowane są w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej. Jerzy Konstantynowicz z zawodu jest lekarzem, specjalistą pediatrii i medycyny rodzinnej, profesorem medycyny i wieloletnim nauczycielem akademickim, ale to także utalentowany rysownik i malarz.

Beata Zadykowicz dyrektor Książnicy Podlaskiej uważa, że Jerzy Konstantynowicz pełni funkcję mecenasa kultury.

– Pomysły na twórczość, wyobraźnia autora i jego technika zaskakują, więc dlaczego tego nie pokazać – mówi Beata Zadykowicz.

Autor wystawy ilustrację uprawia od zawsze. Zajmuje się nie tylko malarstwem, ale również projektowaniem okładek, plakatów i rysunkiem satyrycznym. Styl Jerzego Konstantynowicza jest zróżnicowany, swobodny i niepoddający się jakiejkolwiek klasyfikacji, zazwyczaj sugerujący upodobanie do surrealizmu.

– To myśli, emocje i kolory. Maluje sam z siebie, od siebie, od wewnątrz. Obrazy pochodzą z kilku ostatnich lat. Nie ma tu jakiegoś klucza tematycznego. To jest mozaika, taki kalejdoskop. Bardzo różne tematy, trochę przewrotne. Bardziej traktowałbym to jako zabawę, niż opowieść – mówi Jerzy Konstantynowicz.

Wystawę „Ja wam pokażę” w Galerii Parter Książnicy Podlaskiej można oglądać do końca listopada. (hk/jd)

Relację z wernisażu wystawy „Ja wam pokażę” przygotował Jerzy Doroszkiewicz: