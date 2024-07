Muzyczny weekend w Białymstoku: Sarah Quist & YesWay Band oraz Michał Zator

16 lipca, 2024

W nadchodzący weekend Białystok będzie tętnić muzyką. W sobotę 20 lipca, w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi charyzmatyczna Sarah Quist wraz z YesWay Band, a w niedzielę 21 lipca, w Pawilonie Włoskim Pałacu Branickich, w ramach cyklu BOK Lato w mieście, swoje umiejętności zaprezentuje utalentowany Michał Zator.

Sarah Quist, znana ze współpracy z takimi wybitnymi muzykami jak Herbie Flowers, Steve Gray z „Sky” oraz Hazel O’Connor, zdobyła uznanie na scenach słynnych londyńskich klubów jazzowych, takich jak Ronnie Scotts, The 100 Club i The Clef. Jej potężny, emocjonalny głos, który idealnie pasuje do jazzu, bluesa i soulu, zachwyca publiczność na całym świecie – od Stanów Zjednoczonych po Australię, Hiszpanię i Tajlandię. Sarah ma na swoim koncie kilka albumów, które powstały we współpracy z legendarnym producentem soulowym Willem Mitchellem, znanym z pracy z Al Greenem i Tiną Turner. Jako autorka tekstów i liderka zespołu Sarah Quist Quartet, teraz wystąpi w Białymstoku z YesWay Band, zespołem założonym w 2022 roku przez byłych członków „A plus”. Grupa w której skład wchodzą Janusz Szyszko, Marek Dyląg i Janusz Nowowsiak, a także Andrzej Jaroszewicz, specjalizuje się w takich stylach jak bossa Nnova, blues i jazz, prezentując zarówno jazzowe standardy, jak i własne kompozycje.

W niedzielę 21 lipca, w Pawilonie Włoskim Pałacu Branickich, publiczność będzie miała okazję doświadczyć niezwykłego koncertu Michała Zatora, jednego z nielicznych harfistów na świecie, który łączy grę na harfie z improwizacjami wokalnymi. Michał Zator, półfinalista piątej edycji programu „Mam Talent” i stypendysta Marszałka Wielkopolski, znany jest ze swoich autorskich aranżacji oraz improwizacji na harfie. Jego występy budzą podziw i zachwyt publiczności, która rzadko ma okazję słyszeć ten instrument na żywo, szczególnie w połączeniu ze śpiewem. Artysta współpracuje z polskimi filharmoniami, a jego repertuar obejmuje zarówno klasyczne kompozycje, jak i własne utwory, które wykonuje z pasją i niezwykłą wirtuozerią, wspierając się solidnym wykształceniem muzycznym zdobytym na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)