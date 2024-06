Muzyczne wydarzenia w Białymstoku

6 czerwca, 2024

Białystok w ten weekend stanie się stolicą muzycznych wydarzeń, przyciągając miłośników różnych gatunków muzycznych. Bogaty program koncertowy sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie.

W piątek, 7 czerwca, Klub Muzyczny Sześcian będzie gościł legendarny zespół bluesowy Kasa Chorych, który zaprezentuje specjalny akustyczny koncert. Kasa Chorych to jeden z najważniejszych polskich zespołów bluesowych, założony w 1975 roku w Białymstoku przez Ryszarda Skibińskiego i Jarosława Tioskowa. Piątkowy koncert będzie miał szczególne znaczenie, gdyż częściowo zostanie poświęcony pamięci Ryszarda Skibińskiego, który był jednym z założycieli zespołu i niezwykle wpływową postacią na polskiej scenie muzycznej. 4 czerwca minęło 41 lat od jego tragicznej śmierci. Skibiński, nie tylko jako harmonijkarz, ale również jako organizator, przyczynił się do rozwoju bluesa w Polsce, współtworząc między innymi festiwal Jesień z Bluesem w 1978 roku. Podczas tego wyjątkowego koncertu, fani będą mieli okazję usłyszeć zarówno klasyczne utwory Kasy Chorych, jak i te mniej znane, ale równie poruszające. Akustyczne aranżacje dodadzą koncertowi intymności i stworzą niepowtarzalną atmosferę, w której wspomnienia o Ryszardzie Skibińskim zyskają nowy wymiar.

W sobotę, 8 czerwca, w klubie Zmiana Klimatu odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu Kaliber 44, zorganizowany z okazji trzydziestolecia powstania grupy. Kaliber 44 to jedna z najważniejszych formacji hip-hopowych w Polsce, powstała w latach dziewięćdziesiątych w Katowicach. Koncert w Białymstoku będzie częścią specjalnej trasy, podczas której Kaliber 44 wykonają swoje najważniejsze utwory z czterech albumów. Na scenie pojawią się także specjalni goście, a całość uświetnią wielkoformatowe wizualizacje. Białostocki koncert jest już wyprzedany, co świadczy o niesłabnącej popularności grupy i ogromnym zainteresowaniu fanów ich muzyką. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia muzycznego publiczność będzie miała okazję zanurzyć się w historii polskiego hip-hopu i na nowo odkryć klasyki grupy Kaliber 44, które kształtowały całe pokolenia słuchaczy.

W sobotę, 8 czerwca, w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi zespół Spirit in the Forest, specjalizujący się w wykonywaniu przebojów legendarnej grupy Depeche Mode. W swoim dorobku mają wideoklipy z udziałem czołowych polskich aktorów, takich jak Katarzyna Figura, Sylwia Gliwa i Paweł Małaszyński. Zespół tworzą doświadczeni muzycy, którzy mają na koncie liczne występy sceniczne i telewizyjne, co czyni ich jednymi z najbardziej profesjonalnych wykonawców coverów Depeche Mode w Polsce. Dzięki współpracy z m.in. Markiem Sierockim, zespół zyskał szerokie uznanie i popularność, co potwierdzają liczne występy w ogólnopolskich mediach, w tym wywiady i występy w telewizyjnych programach śniadaniowych. Sobotni koncert będzie niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich fanów Depeche Mode i miłośników dobrej muzyki na żywo.

W niedzielę, 9 czerwca, Klub Muzyczny Sześcian zaprasza na wyjątkowy koncert charytatywny, którego celem jest wsparcie Maćka, który potrzebuje intensywnej rehabilitacji po poważnym wypadku samochodowym. W programie wieczoru znajdą się występy zespołów Deep Blues Rock Band, Vada Fabryczna, Stado Aniołów, Waterside oraz Anabell & Sześcian Band. Dodatkowo będzie można podziwiać wystawę malarstwa Katarzyny Krauze-Romejko, a także skosztować słodkości i innych smakołyków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kurian. Podczas wydarzenia przewidziane są także licytacje oraz wiele niespodzianek, które uatrakcyjnią wieczór. Cały dochód z koncertu i dodatkowych atrakcji zostanie przeznaczony na wsparcie Maćka i jego powrót do zdrowia. To doskonała okazja, by nie tylko dobrze się bawić, ale także pomóc komuś w potrzebie. Radio Akadera jest patronem medialnym wszystkich wymienionych wyżej wydarzeń. (hp)