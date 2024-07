Muzyczne Lato w Białymstoku: Osiecka w Orientalnym Wydaniu i Diva’s Night na Tarasie Astorii

4 lipca, 2024

W nadchodzącą niedzielę 7 lipca, Białystok stanie się areną dwóch wyjątkowych koncertów, które z pewnością przyciągną miłośników muzyki o różnych gustach. W ramach cyklu BOK „Lato w mieście” odbędzie się koncert zespołu Sentido, zatytułowany „Osiecka orientalnie”. Tego samego wieczoru, w ramach „Letniego Grania” w Nie Teatrze, odbędzie się wydarzenie „Diva’s Night – Od Lady Gagi do Whitney Houston”. Patronem medialnym tych wydarzeń jest Radio Akadera.

Agnieszka Osiecka to ikona polskiej kultury, której bogata twórczość literacka i artystyczna na stałe zapisały się w kanonie naszej kultury. Jej piosenki, obdarzone niezwykłym uznaniem, zapewniły jej trwałe miejsce w historii, wzruszając i zachwycając zarówno wykonawców, jak i słuchaczy. Zespół Sentido, w swoim wyjątkowym projekcie muzycznym „Osiecka–Orientalnie”, sięga do tej nieprzemijającej twórczości, odkrywając ją na nowo i nadając jej orientalny charakter. Dzięki połączeniu dźwięków koncertowego akordeonu, intrygującego wokalu oraz bliskowschodnich instrumentów perkusyjnych i smyczkowych, artyści zespołu Sentido nadają znanym utworom unikalny styl, nową jakość i duszę.

Diva’s Night odbędzie się na malowniczym tarasie Astorii z widokiem na Rynek Kościuszki. To wyjątkowe wydarzenie w ramach „Letniego Grania” Nie Teatru będzie okazją do odkrywania największych przebojów legendarnych popowych wokalistek, w wykonaniu utalentowanej Marty Burdynowicz. Artystka, która zwyciężyła XII edycję „The Voice of Poland” i regularnie występuje na deskach teatrów musicalowych w Polsce, zaprezentuje swoje niezwykłe umiejętności wokalne. Podczas Diva’s Night, przy akompaniamencie Kariny Komendery, która słynie z wybitnych umiejętności towarzyszenia wokalistom, będziemy mieli okazję usłyszeć interpretacje utworów takich ikon jak Adele, Whitney Houston, Tina Turner, Celine Dion czy Lady Gaga. (hp)