Muzyczne emocje w Białymstoku: Farben Lehre i Tango Night już w sobotę!

10 października, 2024

W nadchodzącą sobotę 12 października, w Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi kultowy zespół Farben Lehre w akustycznym wydaniu, natomiast w Nie Teatrze będzie miała miejsce niepowtarzalna „Tango Night” z udziałem Bandonegro Tango Orchestra i urugwajskiego wokalisty Andresa Martorella. Patronat medialny nad tymi wydarzeniami objeło Radio Akadera.

Zespół Farben Lehre, znany z wyjątkowej mieszanki punk rocka i reggae, ponownie zaprasza swoich fanów na niezwykły akustyczny koncert w Klubie Muzycznym Sześcian. Początki tego akustycznego projektu związane są z jubileuszowym albumem „Trzy dekady”, który ukazał się w 2016 roku i stanowił podsumowanie dotychczasowej twórczości zespołu. Na setlistę koncertów akustycznych składa się ponad 20 utworów, które zostały przeobrażone w spokojniejsze, intymne aranżacje. Aranżacje są zaskakujące co sprawia, że nawet najwięksi fani grupy mogą doświadczyć świeżego spojrzenia na klasyczne utwory. Na scenie obok wokalu i gitar, usłyszymy również perkusjonalia oraz różnorodne instrumenty, które dodają charakteru i głębi występom. Wojtek Wojda – lider zespołu, jak zwykle z pasją i zaangażowaniem poprowadzi publiczność przez historie, które kryją się za ich tekstami.

Tango Night: Bandonegro Tango Orchestra & Andres Martorell to wydarzenie, które wprowadzi publiczność w fascynujący świat tanga. Koncert odbędzie się w Nie Teatrze, a jego bohaterowie — Bandonegro Tango Orchestra — to grupa czterech młodych, niezwykle utalentowanych artystów, którzy dzięki swojej miłości do muzyki tango oraz wyjątkowej chemii na scenie, zdobyli uznanie w kraju i za granicą. Podczas Tango Night będzie można usłyszeć najpiękniejsze utwory, które na stałe wpisały się w kanon tanga. Zespół wykona klasyki, które były wykonywane przez największe orkiestry Złotej Ery Tanga, ale w unikalnych aranżacjach, które dodadzą im nowego blasku. Podczas koncertu do zespołu dołączy urugwajski wokalista Andres Martorell, uznawany za „głos nowej ery” w świecie tanga. Jego emocjonalne wykonania oraz charyzma na scenie wprowadzą dodatkowy wymiar do całego występu, tworząc niepowtarzalną atmosferę. (hp)