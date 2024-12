Muzyczna uczta na ŻUBROFFCE: Koncerty w Klubie Fama!

3 grudnia, 2024

18. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA to nie tylko kino, ale także doskonała muzyka! W ramach tegorocznej edycji, Klub Fama zaprasza na wyjątkowe koncerty i imprezy afterparty. W czwartek Piernikowski rozgrzeje atmosferę po konkursie Music Video. W piątek miłośników elektroniki czeka ŻUBROFFKA goes TECHNO z Yanamaste, Dtekk, Aetha i Pharaoh Horse. Sobotnia noc to prawdziwa tropikalna fiesta z Klik & Frik, JUBA, Kitty Sarcasm oraz duetem Obszańska/Dziedzic w DJ secie.

W czwartek, po konkursie Music Video w Klubie Fama wystąpi Robert Piernikowski – legenda polskiej sceny elektronicznej, producent, wokalista i autor tekstów. Piernikowski, współtwórca zespołów NP i Syny, od lat wyznacza standardy nowoczesnej elektroniki w Polsce. Jego solowe projekty, takie jak „Się Żegnaj” czy „No Fun”, to muzyczne eksperymenty pełne mroku i niepokoju, które zyskały uznanie zarówno wśród krytyków, jak i słuchaczy. Najnowszy album „Beyond Echo of Time” to kolejny krok artysty w poszukiwaniu unikalnych form wyrazu. Czwartek w Klubie Fama zapowiada się jako doskonała okazja do zanurzenia się w jego intrygującym, dźwiękowym świecie.

Piątkowa noc w Klubie Fama to prawdziwa gratka dla miłośników techno. Na scenie pojawi się Yanamaste z Gruzji – DJ i producent znany z tworzenia dźwięków od podstaw za pomocą syntezatorów modularnych. Jego sety to intensywne, koncepcyjne podróże muzyczne, które zachwyciły publiczność na całym świecie.

Towarzyszyć mu będą polscy artyści. Dtekk, założyciel i dyrektor programowy festiwalu Up To Date, to mistrz winylowych selekcji, który łączy techno, electro i ambient w wyjątkowe sety. Aetha, znana z dynamicznych występów w Polsce i za granicą, to pionierka kobiecego techno w naszym kraju, która swoje umiejętności doskonaliła w takich miejscach jak Tresor czy Instytut. Wieczór dopełni Pharaoh Horses – duet z Białegostoku, który płynnie łączy hipnotyczne elementy z groove’owymi teksturami, tworząc mieszankę idealną na parkiet.

Sobota w Klubie Fama upłynie pod znakiem tropikalnych rytmów i globalnych inspiracji. Klik & Frik, argentyński duet z korzeniami w electro-cumbii, zaprezentuje fuzję dźwięków Ameryki Łacińskiej z nowoczesną elektroniką. Towarzyszyć im będzie Juba – brytyjsko-nigeryjska DJ-ka, która łączy afrykańskie brzmienia gqom i kuduro z baile funk i afrotech.

Kitty Sarcasm zadba o różnorodność dzięki swoim global bassowym setom, w których mieszają się wpływy Ameryki Południowej i Ghetto House. Wieczór zakończy b2b DJ set duetu Obszańska i Dziedzic – artystów, którzy zaprezentują unikalną selekcję rytmów z Afryki i Amazonii, przeplataną energią techno i muzyki klubowej.

Trzy dni, trzy odmienne muzyczne światy – tegoroczna ŻUBROFFKA to nie tylko święto kina, ale także niepowtarzalna okazja do zanurzenia się w dźwiękowych eksperymentach i globalnych rytmach. (hp)