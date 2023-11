Muzyczna Sobota w Białymstoku: Stratosfera i Zaduszki Bluesowe

1 listopada, 2023

W nadchodzącą sobotę, 4 listopada, odbędą się dwa niezwykłe wydarzenia muzyczne, które zapewnią rozrywkę i wrażenia dźwiękowe dla wszystkich miłośników bluesa i rocka z lat 60-tych.

Klub 6-ścian Pub będzie miejscem, w którym zespół Stratosfera zabierze słuchaczy w niezwykłą podróż przez instrumentalne krajobrazy gitarowe. Zespół Stratosfera powstał z inicjatywy Waldemara Kuleczki, znanego z takich zespołów jak Oddział Zamknięty, Papa Dance, Big Bit i Person. Dołączyli do niego gitarzysta Artur Foremski (znany m.in. z Sex Bomby i Reds), basista Tomasz Lato (członek Big Bit) oraz perkusista Dominik Dobrowolski (który ma na koncie występy z Sex Bombą i Wandą i Bandą). Stratosfera to hołd dla instrumentalnych dokonań z lat 60., prezentujący zarówno klasyczne utwory, jak i autorskie kompozycje. Ich celem jest propagowanie tej muzyki wśród nowych pokoleń i zachowanie wierności jej korzeniom. Stylowy sprzęt, w tym gitary i wzmacniacze, pomaga zespołowi osiągnąć doskonałe brzmienie.

Tego samego wieczoru w klubie Fama odbędą się Zaduszki Bluesowe. Na scenie wystąpi słynny harmonijkarz Michał Kielak oraz zespoły Mojo i Lucky Troubles. To wyjątkowe wydarzenie z okazji 40. rocznicy Zaduszek Bluesowych będzie także okazją do zaprezentowania projektu „Kielak plays Skiba,” gdzie Michał Kielak połączy siły z muzykami z Lucky Troubles. Michał Kielak jest jednym z najbardziej cenionych harmonijkarzy w Polsce. Jego wszechstronny talent muzyczny zaowocował współpracą z wieloma renomowanymi zespołami i artystami zarówno w kraju, jak i za granicą. Został uhonorowany prestiżowym Fryderykiem w kategorii „Płyta Roku,” co świadczy o jego doskonałym dorobku artystycznym. Należy również wspomnieć, że Michał Kielak był członkiem legendarnej formacji muzycznej Kasa Chorych. Powstały w 2022 roku zespół Lucky Troubles, to trzej doświadczeni muzycy: Jakub Andrzejewski, Andrzej Kownacki i Maciej Zdanowicz. Zespół prezentuje się w formie akustycznego trio, bazując na instrumentach takich jak gitary akustyczne, gitary dobro, banjo oraz różnorodne perkusjonalia. Ich muzyczne przesłanie oscyluje wokół bluesa, blues-rocka, americany, folku oraz elementów funky. Trio pracuje obecnie nad swoim debiutanckim albumem, na którym znajdą się autorskie kompozycje. Premiera tego wydawnictwa planowana jest na jesień 2023 roku. Zapowiedzią tego długo oczekiwanego albumu jest singiel „Burning Tires,” który pojawił się w październiku 2022 roku. Zespół Mojo to nowa, pięcioosobowa formacja pochodząca z Trójmiasta, która doskonale łączy różne wpływy muzyczne, takie jak rhythm and blues, soul i cajun. Grupa, pod wokalnym przywództwem amerykańskiego wokalisty Felipe Schreiberga, gromadzi wybitnych muzyków z długoletnim doświadczeniem. Do składu zaliczają się Piotr Augustynowicz, Tomek Kruk, Michał Mantaj oraz Igor Augustynowicz. Muzyka, którą tworzy Mojo, to autentyczny klimat amerykańskiego Południa, ich występy przypominają atmosferę nowoorleańskich klubów muzycznych. (hp)